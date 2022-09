Gruppo VéGé e Decathlon insieme a sostegno del territorio

La collaborazione tra il Gruppo VéGé e Decathlon mira al sostegno di oltre 2.500 associazioni sportive dilettantistiche sul territorio nazionale

L'attenzione ai bisogni delle persone e dei territori è alla base della collaborazione tra il Gruppo VéGé e Decathlon che hanno avviato iniziative a supporto di oltre 2.500 associazioni sportive dilettantistiche su tutto il territorio nazionale. In programma attività a sostegno di realtà locali, come scuole, ospedali e associazioni di volontariato. Saranno coinvolte nel progetto tutte le 28 imprese al dettaglio di Gruppo VéGé, con circa

2.200 punti di vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale e l’intera rete dei negozi

Decathlon in Italia (136). L’iniziativa si svolgerà fino all’11 dicembre 2022.

“Gruppo VéGé vuole essere vicino ai bisogni degli italiani e del territorio in cui è presente -dichiara Francesca Repossi, responsabile marketing di Gruppo VéGé- amare lo sport

significa realizzare a pieno la propria responsabilità sociale di impresa ascoltando la

comunità e aiutando le famiglie italiane a riconquistare il proprio benessere lottando contro

l’obesità e i disturbi alimentari attraverso la sana pratica sportiva. Sport significa inoltre

coesione sociale e aggregazione, fondamentali soprattutto per i giovani nel creare legami e

costruire una coscienza sociale positiva”.

Com'è strutturato il progetto

I clienti dei punti di vendita del network nazionale VéGé potranno partecipare attraverso i loro acquisti. Per ogni 15 euro di spesa e multipli, infatti, sullo scontrino

sarà impresso un QRcode, più altri eventuali QRcode se nella lista saranno presenti

“prodotti acceleratori” a marca Ohi Vita (la mdd benessere del Gruppo) e di altri brand

dell’industria di marca partner. I QRcode così raccolti potranno essere conferiti tramite una app dedicata nel “borsellino virtuale” di una delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte all’iniziativa. A fine attività, in base ad una classifica per insegna, le società sportive che avranno raccolto più codici riceveranno i premi, consistenti in Digital gift card Decathlon del valore di 1.000 o 500 euro per l’acquisto di attrezzature e pack da 500 euro di borsoni sportivi personalizzati.