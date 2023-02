Gruppo VéGé premia le associazioni sportive dilettantistiche

Il progetto di Gruppo VéGé, in collaborazione con Decathlon, ha visto la partecipazione dei consumatori che hanno scelto a chi devolvere il proprio sostegno

Gruppo VéGé premia oltre 2.115 associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito di un progetto che vede il Gruppo della gdo in collaborazione con Decathlon per la promozione dei valori positivi dello sport, della salute, di una corretta alimentazione, il tutto all’insegna dell’inclusione sociale e del rispetto delle regole. Le associazioni hanno ricevuto in premio le digital card di Decathlon per acquisti di materiale sportivo.

“Siamo orgogliosi raggiunto questi risultati e di aver potuto supportare concretamente un così grande numero di associazioni -commenta Francesca Repossi, responsabile marketing di Gruppo VéGé-. Lo sport e i suoi valori, insieme a una corretta educazione alimentare, sono i pilastri su cui costruire il proprio benessere psico-fisico e attraverso questo progetto con Decathlon abbiamo potuto essere vicini ai consumatori, al territorio in cui vivono, alle comunità di cui fanno parte, secondo la filosofia di Gruppo VéGé. Sicuramente ripeteremo questa esperienza positiva con una nuova edizione”.

Il funzionamento dell'iniziativa di Gruppo VéGé

Nell’iniziativa sono state coinvolte le 28 imprese del Gruppo con i loro 2.200 store che hanno donato oltre 1.300.000 euro in gift card e borsoni Decathlon. Il sistema si è basato sull’attività dei consumatori che hanno partecipato all’iniziativa attraverso la loro spesa: per ogni 15euro di acquisti i clienti del Gruppo VéGé hanno ricevuto un qr code da devolvere nei "borsellini virtuali" di una delle associazioni che hanno partecipato. Inoltre, VéGé ha introdotto ulteriori qr code associati a prodotti definiti “acceleratori”. Tra questi particolare rilievo ha avuto la mdd Ohi Vita, il brand dell’insegna dedicato al benessere.

L’attività ha portato alla creazione di una classifica tra le associazioni sportive che hanno raccolto più codici.