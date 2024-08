La sostenibilità percepita da chi acquista edutainment nei dati GS1 Italy

L'Osservatorio Non Food di GS1 Italy ha indagato la sensibilità per la sostenibilità dei clienti di prodotti del mercato edutainment

L'Osservatorio Non Food di GS1 Italy ha indagato la sensibilità per la sostenibilità dei clienti di prodotti del mercato edutainment, un settore ampio che include dal classico libro cartaceo a tutte le sue versioni digitali, audio, gaming e software, eventi e manifestazioni con finalità di formazione e intrattenimento insieme.

Edutainment e sostenibilità dall'Osservatorio Non Food di GS1 Italy

Dopo la profumeria, l'edutainment è il sesto mercato a valore nell'analisi dell'Osservatorio Non Food di GS1 Italy con un giro d'affari di 4,775 miliardi di euro, in lieve calo nel 2022 rispetto al 2021 (-1,1%) ma entro un trend di crescita marcato in una prospettiva di 5 anni, +20,5% dal 2018. Il canale privilegiato di acquisto a valore è l'eCommerce, largamente prevalente, cui seguono le grandi superfici specializzate, i negozi specializzati e la gdo con una piccola quota.

55,6% eCommerce

27,9% Grandi superfici specializzate

12,2% Negozi specializzati

4,3% Gdo

Sostenibilità e canale di acquisto

Riguardo al canale d'acquisto per questa categoria, manca un'indicazione sulla sostenibilità percepita del canale digitale, sulla quale ci sarebbe molto da argomentare. Rimanendo nel fisico, i punteggi assegnati dai clienti di edutainment si collocano nella media del mondo Non Food o appena sopra. Il canale più attento alla sostenibilità viene considerato quello delle grandi superfici non specializzate, seguito dal canale specializzato nelle grandi superfici, dalla gdo (ipermercato, supermercato e superstore) e poi dal negozio indipendente.

Gli elementi di valutazione presi in considerazione per importanza sono i seguenti:

36,6% Utilizzo di materiali riciclabili nelle borse per acquisti e negli imballi

32,1% Vendita di prodotti in materiali riciclati

30,4% Ritiro gratuito di prodotto usato da sostituire

26,8% Assortimento di prodotti pubblicizzati in negozio per basso impatto ambientale

25% Utilizzo di materiali riciclabili come il legno negli arredi

19,6% Raccolta di prodotti da smaltire

12,5% Utilizzo di energia elettrica green nel punto vendita

11,6% Stazioni di ricarica per auto elettriche

In questo caso prevalgono l'attenzione all'imballaggio, al prodotto e al servizio green, tratti tipici di un acquisto fatto soprattutto online.

Alla richiesta se ci siano caratteristiche del punto di vendita che possano facilitare un comportamento sostenibile, i clienti dell'edutainment hanno risposto così:

42,7% La messa a disposizione degli utenti di una bacheca per lo scambio/rivendita di prodotti usati

32,6% Il ritiro da parte del negozio del vecchio prodotto

24,8% Dare la possibilità di noleggiare i prodotti.

La sostenibilità del prodotto, quali aspetti?

Ecco quali aspetti legati al prodotto edutainment vengono presi in considerazione per valutarne la sostenibilità (punteggio da 1 a 10):

7,6 Processo di produzione e distribuzione (logistica) con ridotto consumo di risorse naturali e di emissioni

7,6 Utilizzo di energia "verde" ovvero da fonti rinnovabili nel processo di produzione e vendita

7,5 Possibilità di riciclo/riuso del prodotto o di suoi componenti

7,4 Modalità di smaltimento del prodotto: come e dove smaltire il prodotto

7,4 Certificazione di trattamento equo ed etico dei lavoratori che lo hanno prodotto

7,4 Naturalità delle materie prime utilizzate nel processo di produzione

7,4 Efficienza energetica ovvero il livello di consumo energetico del prodotto

7,1 Tracciabilità di tutte le fasi di produzione

7 Indicazione del Paese di produzione

6,9 Produzione locale o non troppo distante dal proprio punto d'acquisto

Alcuni aspetti sono legati alle caratteristiche intrinseche del prodotto di edutainment, quindi l'indicazione del Paese di produzione, la tracciabilità o la distanza del sito produttivo rispetto a quello di acquisto sono valutati con punteggi più bassi della media. L'attenzione è posta sui processi produttivi, dall'energia impiegata alle materie prime e condizioni dei lavoratori, e sul riciclo o riuso.

Le informazioni sulla sostenibilità pre acquisto

Prima di acquistare un prodotto di edutainment i consumatori fanno una ricerca. L'Osservatorio Non Food di GS1 Italy ha indagato quali caratteristiche legate alla sostenibilità potrebbero influenzare l'acquisto.

45,3% Processo di produzione e distribuzione (logistica) con ridotto consumo di risorse naturali e di emissioni

34,9% Modalità di smaltimento del prodotto: come e dove smaltire il prodotto

34,5% Possibilità di riciclo/riuso del prodotto o di suoi componenti

31,9% Utilizzo di energia "verde" ovvero da fonti rinnovabili nel processo di produzione e vendita

30,6% Certificazione di trattamento equo ed etico dei lavoratori che lo hanno prodotto

23,5% Naturalità delle materie prime utilizzate nel processo di produzione

19,5% Efficienza energetica ovvero il livello di consumo energetico del prodotto

16,9% Indicazione del Paese di produzione

16,6% Produzione locale o non troppo distante dal proprio punto d'acquisto

12,4% Tracciabilità di tutte le fasi di produzione

4,9% Nessuna di queste

I temi prevalenti sono quelli legati, come emerso anche nella tabella precedente, ai cicli di produzione e al successivo riciclo o riuso del prodotto. Il mezzo preferito per avere le informazioni sulla sostenibilità è il formato digitale, dal sito al Qr code, come ci i aspetta in questo mercato in cui domina l'eCommerce. Questa propensione non è automaticamente legata all'interesse verso una eventuale app da usare per le informazioni, anche se la quota delle risposte affermative supera quelle dubbie e negative. Rispetto ad altre categorie di prodotto non emerge un interesse maggiore verso questa modalità di informazione, e anzi, una percentuale rilevante di clienti dell'edutainment (37,2%), maggiore rispetto alla media delle altre merceologie (26,1%) si dichiara non interessato ad avere informazioni sulla sostenibilità.

Se fosse disponibile una app scaricabile in cui trovare tutte le informazioni legate alla sostenibilità dei prodotti di edutainment che potresti consultare in qualunque momento, prima e dopo l'acquisto, per tutti i principali brand di produttori la scaricheresti e utilizzeresti?

28,7% Sicuramente sì

40,7% Probabilmente sì

15,6% Non so

10,7% Probabilmente no

4,2% Probabilmente no

Propensione a investire per la sostenibilità

Se il prodotto edutainment sostenibile costasse più di quello tradizionale, le persone lo acquisterebbero comunque, per premiare questo impegno? La questione è stata posta proponendo l'acquisto di un libro, prezzo base 15 euro, con aumenti crescenti:

39,7% Non sono disposto a pagare nulla in più

18,2% Pagherei 15,50 euro

16% Pagherei 16,50 euro

11,7% Pagherei 17 euro

9,4% Pagherei 18 euro

2,9% Pagherei 17,50 euro

2% Pagherei oltre 18 euro

Quasi il 40% dei clienti non spenderebbe di più per un libro sostenibile, nemmeno 50 centesimi aggiuntivi. Il rimanente 60% dei clienti invece si divide per la cifra che è disposto a investire, ma evidentemente considera questo aspetto rilevante.

OSSERVATORIO NON FOOD DI GS1 ITALY

Dal 2003 l’Osservatorio Non Food di GS1 Italy offre annualmente uno sguardo trasversale del mondo non alimentare, analizzando consumi, canali di vendita, tendenze, consumatore tipo, tra innovazioni tecnologiche e trasformazioni del mercato, di 13 comparti: abbigliamento e calzature, elettronica di consumo, mobili e arredamento, bricolage, articoli per lo sport, prodotti di profumeria, casalinghi, prodotti di automedicazione, edutainment, prodotti di ottica, tessile casa, cancelleria, giocattoli.

NOTA METODOLOGICA

Nell’edizione 2023 dell’Osservatorio Non Food di GS1 Italy è stata realizzata una ricerca che ha coinvolto 1.001 consumatori per monitorare la loro percezione e l'importanza che attribuiscono al tema della sostenibilità: è stata condotta per GS1 Italy da Metrica Ricerche (gruppo TradeLab), con metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), su un campione di cittadini di età compresa tra 18 e 80 anni durante la quarta settimana del mese di maggio 2023.