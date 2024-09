Hai mai sognato di assaggiare “La Nuvola”?

Dal 5 agosto, nei punti vendita MyChef, arriva "La Nuvola", un panino con lo spalmabile fresco alla ricotta Nuvola Santa Lucia di Galbani. Questa collaborazione offre ai viaggiatori un'esperienza di gusto unica e leggera, con ingredienti selezionati e autenticità italiana

A partire dal 5 agosto, in 42 punti vendita tra aeroporti, stazioni di servizio autostradali e stazioni ferroviarie (quali insegne Gran Cafè, Briciole Bar, VYTA, Cafè Vergnano, Cafè Milano), una soffice novità: “La Nuvola”, una gustosa puccia con all’interno lo Spalmabile fresco alla ricotta Nuvola Santa Lucia!

MyChef e Galbani si uniscono in una collaborazione che parte con la creazione del panino “La Nuvola”, un connubio di sapori che accompagnerà il viaggiatore italiano e che lega i due marchi grazie a valori comuni come la semplicità e l’autenticità.

L’ingrediente principale è “Nuvola”, lo spalmabile fresco alla ricotta Santa Lucia, di casa Galbani lanciato a giugno 2023, prodotto unico con -30% di grassi saturi rispetto alla media degli spalmabili più venduti sul mercato* e senza conservanti.

Gusto fresco e delicato e consistenza soffice e leggera sono le caratteristiche che rendono questo prodotto unico tanto da essere stato eletto dai consumatori Prodotto dell’anno 2024** per l’innovazione e la soddisfazione.

La nuova ricetta de “La Nuvola” prevede solo pochi ingredienti altamente selezionati: pane puccia, spalmabile fresco alla ricotta Nuvola Santa Lucia, peperoni arrostiti, pomodorini confit, tris di olive, basilico, olio EVO, sale, pepe.

Al fine di rendere il prodotto facilmente fruibile agli operatori dei punti vendita MyChef, Galbani ha ideato il pratico formato food service da 500 gr della linea Galbani Professionale.

MyChef, icona nei servizi di ristorazione per chi viaggia e Galbani, simbolo italiano nella produzione di formaggi e latticini, mettono insieme il loro know-how per offrire ai consumatori una nuova esperienza di gusto.

“Il lancio del nuovo panino “La Nuvola”, e il successo che sta riscuotendo nel canale Travel, sono la conferma della preziosa collaborazione con un’azienda come Galbani. Le partnership con molti dei nostri fornitori, che prevedono il lancio di prodotti, pensati e realizzati per i nostri clienti, sono sempre più parte integrante di una strategia che mira ad elevare ai massimi livelli la qualità offerta.” Annavelia Carrara – Marketing and Commercial Director

“Siamo entusiasti di collaborare con MyChef per offrire ai nostri clienti un'esperienza gastronomica dal gusto unico. Questa partnership, come quelle già avute in passato, sono l’espressione del nostro continuo impegno nel creare soluzioni vincenti anche per il consumo fuori casa. La nuova puccia “La Nuvola” ne è un perfetto esempio." Davide Andreoli - BU Food Service Director.

Il lancio della collaborazione tra MyChef e Galbani è supportato da un piano di comunicazione: sul punto vendita con materiali di visibilità e online tramite post sui canali social di Galbani e di MyChef.

*La media mercato delle referenze di spalmabili più venduti rappresenta il 74% delle vendite a volume (Fonte: IRI, periodo di riferimento 52 settimane con termine 30 Gennaio 2024, mercato: Totale Italia+Discount).

** (*ricerca Circana su 12.000 consumatori, su selezione di prodotti. prodottodellanno.it cat. di riferimento)