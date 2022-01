Con l’ingresso di due nuove manager, Elena Mauri e Giulia Padovani, Haier Europe rafforza il team sales, ossia la squadra vendite, la forza propulsiva del commerciale.

Elena Mauri e Giulia Padovani sono state nominate rispettivamente direttore commerciale incasso (built-in) e direttore del canale dettaglio (sell-out). Si interfacceranno direttamente con Emiliano Garofalo, country manager Italia di Haier.

Entrambe dinamiche, motivate e predisposte al lavoro in squadra, Elena e Giulia sono chiamate a una sfida importante, con un obiettivo chiaro in un mercato fortemente competitivo: supportare il team sales nel guidare la crescita, la presenza e il valore dei tre brand internazionali (Haier, Candy e Hoover) nello sviluppo delle quote di mercato e nella ricerca di nuove opportunità di business.

Elena Mauri, classe 1973, ha iniziato in Whirlpool, dando il suo contributo in ruoli commerciali e di marketing, fino ad assumere la funzione di senior marketing manager built-in per l'Italia. Product/trade marketing e vendite le aree che hanno caratterizzato la ventennale esperienza di Elena Mauri nel bianco, con focus sui mondi cucine ed elettrodomestici da incasso, ambiti nei quali i brand di Haier Europe puntano ad acquisire nuove quote di mercato.

Carriera costruita, invece, nell'alimentare, precisamente nel Gruppo Nomad Foods, e in Findus Italia in particolare, per Giulia Padovani, classe 1985, che ha ricoperto negli ultimi 10 anni ruoli in ambito category management, customer trade marketing, net revenue management e da ultimo come head of sell out.

Giulia Padovani conferirà nuova centralità al punto di vendita, luogo dove i piani di vendite e marketing convergono e si concretizzano e dove si trova il punto di contatto principale con il consumatore finale. Padovani contribuirà a coniugare la strategia tailor made di Haier, con la volontà di affermare l’eccellenza dei tre brand del Gruppo.

“Siamo entusiasti di accogliere altre due professioniste nella prima linea del team sales e nella squadra che dirige il mercato Italia -dichiara il country manager Emiliano Garofalo- e siamo convinti che ci permetteranno di ampliare il focus e l’efficacia della nostra strategia. Il nostro obiettivo è trasferire al consumatore finale l’eccellenza dei nostri prodotti e il valore dei nostri brand in tutti gli ambiti e su tutti i canali”.