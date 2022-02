Hall of Apples, punti vendita sempre più belli con il nuovo Contest di VOG

Esposizioni più coinvolgenti ed esteticamente accattivanti, una maggior chiarezza nella disposizione a scaffale e consumatori sempre più contenti della loro esperienza di acquisto. Sono questi i principali obiettivi che il Consorzio VOG si propone con il nuovo contest internazionale Hall of Apples.

“Siamo molto curiosi di vedere le idee che ci arriveranno direttamente dai punti vendita” commenta Hannes Tauber, responsabile Marketing del Consorzio VOG. “C’è chi punta maggiormente su un’esposizione attrattiva e creativa, chi invece su una disposizione geometrica, chiara e di facile lettura. Tutti i retailer che hanno partecipato fino ad ora, indistintamente, hanno però colto lo spirito dell’iniziativa, che intende valorizzare il punto vendita con un assortimento di mele piacevole da guardare e facile da fruire”.

Il contest Hall of Apples premia i migliori allestimenti creati nei punti vendita di dettaglianti, ingrossi e supermercati sia piccoli e medi (fino a 1.500 m²) sia grandi (sopra i 1.500 m²) in Italia, Spagna, Germania, Svezia, Olanda, Norvegia, Belgio, Malta e Cipro.

I partecipanti possono richiedere al Consorzio VOG i materiali promozionali più belli, a partire da quelli del brand Marlene® - con i poster relativi alle stagioni dell’autunno e dell’inverno, in linea con la nuova campagna di comunicazione 2021/2022 - ma anche i materiali POP e POS dei marchi envy™, Kanzi® e yello®.

Una giuria internazionale di esperti nel campo del category management, tenendo conto di specifici requisiti riconducibili a fattori come l’assortimento, la creatività dell’allestimento e risultati di vendita ottenuti, decreterà i vincitori finali. I vincitori di Hall of Apples riceveranno come premio un allestimento personalizzato per l’esposizione delle mele di valore variabile da 5.000 a 20.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza.

Infine, indipendentemente dalla categoria, verrà selezionato un vincitore per paese per il migliore utilizzo dei materiali Marlene® relativi alla nuova campagna, che riceverà il buono per un viaggio da due persone in Alto Adige - Südtirol.

“Mancano ancora diverse settimane alla fine dell'iniziativa e speriamo che la grande fantasia dei partecipanti al contest Hall of Apples renderà particolarmente difficile il lavoro della giuria che dovrà decretare i vincitori finali” conclude Hannes Tauber.

C’è tempo fino al 31 marzo 2022 per partecipare al concorso.

Le foto degli allestimenti vanno caricate sul sito www.hallofapples.com