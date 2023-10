Halloween, i prodotti a scaffale si travestono per la festa

Una panoramica sui nuovi prodotti che si possono trovare a scaffale in occasione della festa di Halloween

Diversi sono i prodotti che arrivano a scaffale "vestiti" per la festa di Halloween, non solo iniziative di marketing che abbiamo raccolto su Mark Up o gli allestimenti nei reparti ortofrutta su Fresh Point, ma anche novità o rivisitazioni di prodotto come quelle che andiamo ad elencare qui sotto. La categoria che più è coinvolta è quella dei dolci e delle caramelle, ma non mancano edizioni speciali o prodotti specifici nel mondo cartoleria, infine, visto che la zucca è il simbolo della festa, anche l'ortofrutta è coinvolta: ecco dunque i nuovi prodotti di Haribo, Nespresso, Kinder, Carioca, L'Insalata dell'Orto, Alce Nero e Orsero.