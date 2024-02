San Valentino, tra novità di prodotto e limited edition

7. Cotonella San Valentino capsule collection

Cotonella presenta la nuova capsule collection appositamente progettata per celebrare San Valentino. Per lei, il top e la brasiliana con decorazioni a cuori rossi e il pizzo bianco e il coordinato total black con ricami in pizzo e perizoma. Per lui, i boxer in due varianti, con una stampa chic e divertente "homme ideale" nelle colorazioni grigio e blu.