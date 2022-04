Heinz debutta nell’entertainment al fianco di Inter

L'azienda lancia la nuova campagna The Perfect Match che la vede al fianco dell'Inter con spazi pubblicitari che valorizzano il marchio

La nuova campagna advertising lanciata da Heinz, chiamata The Perfect Match, propone gli abbinamenti giusti per ogni piatto grazie alle salse proposte dal brand che in questa occasione ha stretto una collaborazione con Inter e debutta nel mondo dell’entertainment. Heinz interagirà con gli spazi dello stadio Meazza di San Siro, in un palcoscenico perfetto per incuriosire tutti i tifosi del club calcistico. I led pubblicitari a bordo campo e le sale Hospitality offriranno occasioni per conoscere più da vicino il mondo Heinz e partecipare ad esclusive degustazioni.

“Siamo entusiasti della partnership stretta con Inter: il calcio, il fare squadra e le emozioni che suscita lo sport si sposano perfettamente con la bellezza dello stare insieme, condividendo un momento anche di gusto. Vogliamo guidare i consumatori nelle occasioni di consumo day by day, attraverso le loro passioni. Per questo stiamo lavorando per essere presenti in ogni momento della vita dei consumatori, che saranno ispirati e incuriositi per trovare il loro Perfect Match con Heinz” dichiara Francesco Meschieri, head of marketing Italy.