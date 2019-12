Here: la nuova insegna di Aw Lab

Uno store sport style dedicato interamente all’universo femminile. Si chiama Here l'insegna di casa Aw Lab. Il primo punto di vendita è stato aperto in corso Garibaldi 12 a Milano. Stando a quanto scrive Pambianco news, all’interno dello spazio (160 mq) propone le collezioni esclusive, limited edition e special make-up dei più noti player internazionali di sneakers, street apparel e lifestyle come per esempio Nike, Adidas Originals, Converse.

In un'ottica omnichannel sono stati inseriti instore un maxi catwalk di 5 metri posto all’ingresso che funziona come passerella interattiva per le clienti, mentre al primo piano è stato istallato un digital totem per creare i propri look e condividerli sui social.

Questo spazio è stato concepito anche come luogo Non solo shopping: Here ospiterà talks, workshop, shooting fotografici, contest, incontri con personaggi della scena artistica italiana organizzati insieme ai brand partner, oltre “tutto ciò che le stesse clienti proporranno”, come spiegato in una nota.

“Ci siamo chiesti di cosa la streetwear industry avesse bisogno- spiega David Pujolar, general manager Aw Lab. – La risposta è che ha bisogno di uno spazio dove le donne possano lasciarsi ispirare da altre donne e discutere di come creare una street culture differente, che parta da loro, non che si adegui a loro”.