Hisense nomina Pellegrino B2B sales manager

Giuseppe Pellegrino è il nuovo B2B Sales Manager di Hisense. Con questo nuovo ingresso, la multinazionale cinese rafforza il team della propria divisione TV cresciuta nel 2020 dell'11,6% con circa 4,7 milioni di unità vendute. L'obiettivo è di sviluppare in modo particolare tutti i canali di distribuzione del Laser TV, attuale prodotto di punta della categoria.

Laureato in scienze politiche, pluriennale esperienza nel mercato dell'elettronica di consumo Pellegrino arriva in Hisense dopo aver ricoperto posizioni di rilievo in diverse importanti realtà del settore. Dal 2014 al 2019 è stato amministratore delegato in Loewe, dopo essere stato key account Nord Ovest in Miele Italia, Gdo Manager in Kenwood Electronics e Store Manager in Euronics.

In Hisense Giuseppe Pellegrino sfrutterà le sue competenze per mettere in atto una strategia per lo sviluppo di una distribuzione multicanale del Laser TV, prodotto di punta della gamma aziendale. L’obiettivo è quello di posizionare il dispositivo sul mercato non solo attraverso il canale consumer, ma puntando anche su quello prosumer e B2B. Grazie al grande polliciaggio offerto da Hisense, il Laser TV rappresenta una soluzione perfetta anche per gradi strutture, quali hotel, meeting room, e altro.

“Entrare in una realtà come Hisense, che negli anni ha saputo distinguersi tra i principali player del settore TV, rappresenta per me una nuova importante avventura -commenta Pellegrino-. Lavorare per contribuire al successo di un prodotto innovativo come il Laser TV è una sfida molto stimolante. Sono sicuro che troveremo la strada giusta per posizionare al meglio il prodotto sul mercato, sfruttando le potenzialità dei diversi canali di vendita e rispondendo alle necessità del pubblico di utenti appassionati, ma anche a quelle richieste da contesti aziendali più ampi”.