I disegni dei bambini sulle confezioni di Caffè Borbone

I disegni dei bambini che vivono in contesti complicati finiranno per decorare il packaging di Caffè Borbone

Sono gli eroi di tutti i giorni i protagonisti della nuova special edition di Caffè Borbone, disegnata dai bambini per il progetto Caffè del Birbantello. Una iniziativa ideata dall’azienda di caffè nata a Napoli, che si amplia coinvolgendo ragazzi e bambini di scuole e realtà associative in un progetto con cui decoreranno i pack del marchio di caffè. Tema centrale dei disegni dei bambini: le persone per loro di ispirazione.

Non solo Caffè del Birbantello

Caffè del Birbantello inoltre si affiancherà a Mwanyi, un progetto attivo in Uganda (uno dei Paesi di origine del caffè) e ad altre 5 onlus che operano in realtà socialmente svantaggiate: Fondazione Rione Sanità (Napoli); Gammazita, di San Cristoforo (Catania); Sermig, di Torino; Mission Bambini, di Milano, e L’impronta, a Bergamo. Ogni associazione farà riflettere i bambini su chi sono le persone che per loro rappresentano un riferimento, un modello e una fonte d’ispirazione. Dalle 25 proposte finali, ne verranno selezionate 5 da un team di Caffè Borbone e Fondazione Pesenti, insieme allo sciatore Filippo Della Vite e all'illustratore Nicolò Canova. A settembre, le creazioni saranno disponibili sui pack di cialde in vendita della special edition di Caffè Borbone.

Caffè Borbone a fianco delle comunità

“In Caffè Borbone crediamo nel valore delle generazioni future -riferisce Massimo Renda, presidente e fondatore di Caffè Borbone- e abbiamo a cuore il legame con il territorio e le comunità locali. Per questo abbiamo scelto di rendere il Birbantello un progetto di portata nazionale coinvolgendo quelle piccole realtà che fanno la differenza nei rispettivi territori di riferimento.”