I driver della panetteria: servizio, localismi e sostenibilità

I consumatori oggi sono sempre più interessati a un'alimentazione sana e salutare, e questa tendenza si è accentuata nel corso della pandemia da Covid 19. La ricerca internazionale Taste Tomorrow di Puratos relativa al 2021, realizzata con il coinvolgimento di 17mila consumatori in 44 mercati differenti e sette città trend-setter nell'ambito culinario, dimostra quanto l'aspetto del benessere sia fondamentale nella scelta dei prodotti. Cibo, stile di vita ed etica sono connessi. E la ricerca lo evidenzia in modo netto.

Non fa eccezione la panetteria che ha assunto un ruolo sempre più importante all'interno dei supermercati così come dei discount con spazi dedicati, ampia offerta e comunicazione ad hoc. I retailer stanno diversificando la propria offerta proponendo articoli con farine antiche, puntando sui localismi, differenti formati per assecondare le più differenti necessità di acquisto. In tanti sottolineano la crescita del reparto e l'importanza del servizio, soprattutto al sud. Si tratta di uno spazio in evoluzione che si sta differenziando per la qualità dei prodotti offerti in grado anche di assecondare il trend crescente legato a salute e benessere.

Il rispetto per l'ambiente, la salute del sistema immunitario, intestinale e mentale sembrano, infatti, guidare le scelte dei clienti. La ricerca Puratos indica per esempio che il 79% dei consumatori è interessato a prodotti con claim zero spreco, l'82% pensa che il packaging debba essere sostenibile, il 75% ritiene che i prodotti con ingredienti locali abbiano un impatto positivo sull'ambiente.

I consumatori vogliono, quindi, avere il controllo di ciò che mangiano e sono interessati a sapere dove il prodotto è stato realizzato, l'origine degli ingredienti, i valori nutrizionali e i conservanti presenti.