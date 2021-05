I numeri della cosmetica allo stress test pandemia

Quante volte avete messo il rossetto, nel 2020? Probabilmente più spesso a casa davanti a Zoom che nelle rade uscite al supermercato o verso l'ufficio. E una goccia di profumo? La pandemia ha cambiato le abitudini anche per la cosmetica. A raccontarci come è il rapporto "I numeri della cosmetica" di Cosmetica Italia, Associazione nazionale imprese cosmetiche, che ha diffuso i dati preconsuntivi sul 2020. Numeri in calo ma anche una ripresa evidente nei consumi che lascia prevedere il ritorno ai valori pre pandemia entro il 2022.

Si guarda avanti, al Cosmoprof di Bologna, e qui la partnership con BolognaFiere, e prima ancora a Cosmoprof Nord America programmato dal 29 al 31 agosto nel quale è prevista la partecipazione delle aziende italiane.

I numeri della cosmetica, cosa cala

Il settore ha retto, meglio di altri comparti, perché è anticiclico e le aziende hanno la forza di superare le avversità. Anche se i numeri hanno il segno meno. Il fatturato globale è pari a 10,5 miliardi di euro, circa il 13% meno del 2019. Il mercato italiano cala del -10%, l'export del -16,7%.

In discesa tutti i canali eccetto l'eCommerce, +42% rispetto al 2019, a causa delle chiusure a singhiozzo in particolare per i canali professionali come acconciatura, -28,5%, ed estetica, -30,5%.

Il make up e la profumeria sono i comparti che più hanno risentito della flessione, nonostante la ripresa dei consumi registrata a seguito delle riaperture dopo il primo lockdown (racconta Nielsen). Il bilancio è negativo: profumeria alcolica -21,5%, correttori guance, fard e terre -28,7%, fondotinta e creme colorate -29%, rossetti e lucidalabbra -35,8%.

Consumi di cosmetici: cosa cresce

Prevedibile la caduta dei consumi di cosmetici, fatta eccezione per quelli richiesti in pandemia come i prodotti per l'igiene del corpo (+6,3%), per la cura capelli (+3,9%) e per l'igiene orale (+1,4%). Le punte in positivo si sono registrate nei saponi liquidi (+35%), nei coloranti e spume coloranti per capelli (+30,4%) e nei prodotti depilatori (+5,3%).

Scenario 2021 per i numeri della cosmetica

Il futuro è strettamente legato all'evoluzione della pandemia. "Lo scenario più ottimistico propone una crescita, a fine 2021 di quasi nove punti percentuali -dice Gian Andrea Positano, responsabile Centro Studi di Cosmetica Italia- mentre lo scenario più pessimistico evidenzia una più rallentata crescita di poco superiore ai cinque punti. L’indagine flash sul sell-in nei primi tre mesi 2021 ricalca lo schema della medesima analisi proposta per tutto il 2020, confermando la evidente ripresa, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, anche se i livelli di crescita fanno supporre un ritorno ai valori pre-crisi non prima del 2022"

"La cosmesi è e vuole continuare a essere un’industria che fa bene al Paese -ha commentato Renato Ancorotti, presidente Cosmetica Italia- è necessario ripartire, rispondendo in sicurezza alla richiesta di benessere della popolazione, ma al contempo potendo contare su un

contesto di stabilità su cui poter costruire la ripresa".

La cosmetica in fiera a partire da Cosmoprof

Da una parte Cosmetica Italia, impegnata a garantire la continuità del contributo delle aziende che la compongono, che in questi mesi si è concretizzata in donazioni di detergenti e igienizzanti, conversione di linee produttive, raccolte fondi per le strutture sanitarie. Dall'altra BolognaFiere Cosmoprof, il partner di lunga data, insieme al quale costruire la ripresa.

"Mai come oggi l’industria cosmetica ha la consapevolezza del valore dell’esperienza fiera per creare sinergie e condividere strategie di sviluppo -ha detto Gianpiero

Calzolari, presidente di BolognaFiere- e, insieme a Cosmetica Italia, stiamo lavorando per prepararci al meglio al ritorno alle normali relazioni commerciali. Il primo appuntamento sarà a Cosmoprof North America dal 29 al 31 agosto. Con Cosmetica Italia supporteremo le aziende italiane interessate a nuove progettualità nel mercato del Nord e Centro America. Stiamo inoltre definendo un evento a Bologna, dal 9 al 13 settembre, con un nuovo format a nome Cosmoprof, per un approfondimento dedicato al comparto benessere, sostenibilità e cura della persona, in sinergia con Sana e Cosmofarma. Fino a tornare all’appuntamento fondamentale per il settore, Cosmoprof Worldwide Bologna, che sarà riproposto nel 2022, dal 10 al 14 marzo".