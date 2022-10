Le misurazioni del livello dei consumi, dell'intenzione all’acquisto futuro, della notorietà dei brand, e della tipologia dei prodotti acquistati hanno stupito tutti, definendo chiaramente la direzione che il settore avena ha intrapreso e, molto probabilmente, manterrà nel prossimo futuro.

L’anno del Porridge? Conferma su due fronti

La ricerca ha indagato anche il gradimento dei diversi prodotti. Tra tutti i formati della gamma Kölln selezionata per l’Italia spiccano i Porridge.

Quattro gusti diversi (frutta, nocciole, frutti di bosco e cioccolato) accomunati da un pack con finestra trasparente a forma di cuore esattamente al centro della parte frontale della confezione. Finestrella da cui si possono identificare chiaramente i due tipi di avena Kölln utilizzata: i classici Fiocchi Delicati insieme ai nostri Fiocchi Solubili. Questo mix consente di ottenere un gusto molto delicato e una consistenza morbida e cremosa che si sposa perfettamente con la frutta.

L’estetica, la varietà di gusto e la tipologia di prodotto sono alla base di un prestigioso riconoscimento ottenuto da questo prodotto: il Brands Award 2022 di Gdoweek. Nella categoria dedicata ai prodotti per la colazione, il porridge alla frutta Kölln ha vinto il premio dell’anno come New Entry.

Ricerca Demoskopea e Brands Award, confermano la potenzialità e spiegano il grande interesse che un prodotto come questo sta riscontrando tra i consumatori.