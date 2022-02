I prezzi Buoni&Fissi del Gruppo Gabrielli

Sostenere le necessità dei consumatori nel momento socio economico che stiamo vivendo è tra gli obiettivi di tanti retailer. Le difficoltà sono dettate dall'aumento del costo delle materie prime ma anche dall'effetto pandemia. Si inquadra in un contesto di questo tipo l'iniziativa del Gruppo Magazzini Gabrielli, attivo con le insegne Tigre e Oasi, che ha deciso di abbassare e bloccare il prezzo di 150 prodotti della linea Consilia. L'operazione, denominata Buoni&Fissi è attiva in tutti i superstore Oasi e in tutti i supermercati Tigre e Tigre Amico.

Le dichiarazioni

"L'aumento del costo della vita rischia di penalizzare la ripartenza dell'intero Paese - sottolinea il direttore acquisti di Magazzini Gabrielli spa, Gregorio Martelli-. Su questa considerazione, s'innesta il nostro sistema di valori, quello che guida Gabrielli da oltre un secolo e che prevede la "presa in carico", per quanto possibile, delle esigenze dei territori in cui siamo presenti. È nostro dovere cercare di calmierare i prezzi e dunque abbiamo deciso il blocco di un paniere molto ampio di prodotti, in modo tale da coprire la totalità delle esigenze di spesa delle famiglie".

"La campagna Buoni&Fissi nasce da una richiesta tangibile dei nostri territori, dall'ascolto di famiglie in difficoltà per i recenti aumenti -aggiunge l'amministratore delegato di Magazzini Gabrielli spa Luca Silvestrelli-. Il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso questa iniziativa è in sostanza lo stesso che nel recente passato: cerchiamo, per quanto in nostro potere, di non lasciare indietro nessuno, di incidere il meno possibile sulla spesa quotidiana, di provare a dare una mano alla nostra gente".