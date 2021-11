A livello di rete, a fine 2020 i punti di vendita del Gruppo ammontavano a 237, tra diretti (50) e affiliati (187). “La strategia alla base del potenziamento della nostra rete si focalizzerà anche per il 2021 nelle cinque regioni nelle quali operiamo tradizionalmente -prosegue Barbara Gabrielli-. Quest’anno a maggio abbiamo inaugurato sia un nuovo Oasi a Sora (Fr) , confermando l’interesse per il Lazio, sia un supermercato Tigre a L’Aquila ; del resto, per noi l’Abruzzo è particolarmente importante, essendo la regione nella quale sviluppiamo il maggior fatturato. Proprio qui, dopo l’apertura de L’Aquila, abbiamo in programma, entro fine anno, di aprire un nuovo superstore Oasi a Teramo” .

All’orizzonte nessun nuovo format, visto che quelli esistenti si sono dimostrati performanti anche in un periodo difficile come quello dell’emergenza pandemica. “Le nostre strutture sono state perfettamente in grado di soddisfare le diverse esigenze dei consumatori anche durante il lockdown grazie alla nostra rete di punti di vendita di prossimità a marchio Tigre e Tigre Amico, oltre che ai nostri superstore Oasi”, spiega Barbara Gabrielli, che aggiunge a proposito dell’online: “Siamo sempre attenti alle abitudini dei clienti e ai loro cambiamenti; per questo, alla luce di queste considerazioni prevediamo l’evoluzione dei cosiddetti servizi integrativi di filiale, studiati per facilitare l’esperienza di acquisto. In questo senso, abbiamo implementato soluzioni come il Click&Drive, il Click&Collect e il servizio Pronto&Spesa che prevede la possibilità di ordinare la spesa tramite telefonata a un numero dedicato, con consegna il giorno successivo direttamente a casa. Per la spesa a domicilio la nostra azienda ha sviluppato anche importanti collaborazioni, ad esempio con Everli”, chiarisce Gabrielli.

