I progetti di sviluppo del Gruppo Megamark (Selex)

Si consolida la rete di Megamark (Selex) che, con un investimento di oltre 15 milioni di euro, realizza due strutture Famila Superstore, una a Cerignola (Fg), la seconda a Conversano (Ba), entrambe sviluppate su un'area di circa 3.000 mq. Accanto al negozio di Cerignola è stato realizzato in parallelo anche un petstore Joe Zampetti.

Questi store rientrano in un più ampio piano di sviluppo che prevede, con un investimento totale di 85 milioni di euro, l'apertura di dieci punti di vendita in Puglia, il restyling di 20 negozi e l'assunzione di 160 persone. Entro il mese di giugno, inoltre, è prevista l’apertura di un Famila Superstore ad Andrano, in affiliazione.

“Dopo un intenso e faticoso periodo a causa dell’emergenza Covid per il quale ringrazio ancora i miei collaboratori e i clienti -dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark- volgiamo il nostro sguardo verso il futuro con ottimismo. Riprendiamo con entusiasmo il programma di sviluppo, lieti di dare un contribuito in termini di occupazione in territori a noi particolarmente cari e poter fare qualcosa di concreto in questo senso per la ripartenza del nostro Sud”.

I due store

I locali sono stati realizzati secondo i dettami della sostenibilità ambientale e sono dotati di impianti fotovoltaici per contribuire al fabbisogno energetico dei negozi, dimezzato grazie all’uso di banchi frigo ad alta efficienza energetica e luci a led. La tradizionale offerta dei freschi è declinata nei reparti di gastronomia, panetteria, macelleria, pescheria, ortofrutta, nei quali ampio spazio è dato ai prodotti del territorio. Tra i servizi è disponibile la prenotazione di piatti gastronomici pronti, pensato anche per le ricorrenze da festeggiare in casa.