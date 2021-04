I webinar di B/Open: modelli e fattori critici per competere nello scenario e-commerce

Come evolverà l’e-commerce nel settore biologico? Quali saranno le nuove esigenze per assecondare lo sviluppo di un negozio digitale? Quali sono i vantaggi della digitalizzazione delle vendite di biologico per le catene di approvvigionamento?

Riprende la programmazione dei webinar di B/Open.

Il primo appuntamento di venerdì 16 aprile alle 11 è dedicato all’e-commerce, per tracciare il perimetro di un fenomeno – quello degli acquisti online – che con il Covid e i confinamenti partiti nel marzo 2020, è cresciuto esponenzialmente.

La crescita del fenomeno ha riguardato, naturalmente, anche il biologico, tuttora al centro delle richieste dei consumatori che lo collocano fra i principali driver di acquisto insieme alla sostenibilità, all’alta qualità, all’origine (possibilmente locale, territoriale e a km0) dei prodotti, categorie per le quali alcuni consumatori sono anche disposti a pagare una tariffa “premium”.

Il webinar è moderato da Angelo Frigerio, CEO e Direttore Responsabile Tespi Mediagroup.

