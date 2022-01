Ideabellezza Profumerie avvia una partnership con Alfonsino SpA, start-up specializzata nella consegna di prodotti alimentari nei centri urbani italiani di piccole e medie dimensioni e quotata su Euronext Growth Milan da novembre 2021. Ideabellezza è un'insegna di Gruppo Gargiulo & Maiello SpA, leader nel Centro-sud nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per l’igiene della persona, e impresa socia di Gruppo VéGé.

Il progetto di Ideabellezza/Alfonsino partirà da una fase pilota, in 4 città italiane dove Alfonsino è già presente con altri servizi di recapito a domicilio. Obiettivo della partnership è la consegna in 30 minuti di profumi, trucco (make-up), cosmetica e trattamenti di bellezza.

“Il servizio è coerente con il nostro piano di sviluppo che, oltre a prevedere nuove aperture, si fonda anche su un lavoro quotidiano sull’insegna Ideabellezza con lo scopo di aumentarne notorietà e fidelizzazione -commenta Alessandro Maiello, amministratore delegato di Gruppo Gargiulo & Maiello, Ideabellezza-. Nel 2022 porteremo avanti molte iniziative: quella con Alfonsino ci permette di coprire il servizio di consegna a domicilio che di sicuro sarà apprezzato dai nostri clienti".

"La nuova partnership con Ideabellezza Profumerie rafforza e accresce sempre più la nostra idea di delivery trasversale -aggiunge Carmine Iodice, amministratore delegato di Alfonsino-. Con questo nuovo servizio aumentano i servizi offerti da parte di Alfonsino mettendo così a disposizione dei nostri clienti un'esperienza completa”.

“La partnership stretta da Gargiulo & Maiello è in linea con la strategia multi touch point di Gruppo VéGé -spiega Giorgio Santambrogio, amministratore delegato di Gruppo VéGé-. Il Q-Commerce, ormai consolidato nel food, nel corso dell'emergenza sanitaria ha iniziato ad accreditarsi anche per i prodotti di igiene e bellezza, affiancando l’acquisto nel canale tradizionale. La possibilità di far scegliere come acquistare ci permette di continuare a coltivare la relazione fiduciaria tra i punti di vendita e la clientela, consolidandone il ruolo di riferimento concreto e proattivo nelle scelte e nelle esperienze quotidiane di acquisto, anche online”.

Ideabellezza continua ad ampliare i propri orizzonti per incrementare la copertura del territorio nazionale e renderla più capillare. È recente l'inaugurazione a Giardini Naxos (Me) del primo di quattro punti vendita che verranno aperti in Sicilia nei prossimi mesi, oltre a un negozio di 180 mq in Corso Garibaldi 155, nel centro storico di Reggio Calabria.

Gruppo VéGé archivia un esercizio 2021 con un fatturato al consumo di 11,95 miliardi di euro, +5,9% rispetto al 2020, con crescita, a parità di rete distributiva, del 3,1%. Gruppo Végé è al primo posto in Italia per numero di negozi (con oltre 3.800 punti di vendita), e al quinto fra i gruppi nazionali del retail con una quota di mercato del 7,5% (elaborazioni interne su Nielsen GNLC settembre 2021). A livello regionale, le imprese associate a Gruppo VéGé sono leader in termini di quote in Campania, Sicilia e Basilicata, seconde in Veneto e in terza posizione in Sardegna e Molise.