Dall’imballaggio alla distribuzione nei punti vendita, alla raccolta e alla pulizia: l’intero ciclo di vita delle RPC IFCO viene gestito ricorrendo a pratiche sostenibili, tra cui la riparazione e il riciclaggio delle RPC danneggiate. Ed è proprio grazie a questo modello di business basato sull’economia circolare, che è possibile affermare che le cassette da imballaggio riutilizzabili di IFCO hanno... più vite di un gatto!

Le RPC di IFCO possono infatti essere riutilizzate fino a 120 volte, dopodiché vengono granulate, riciclate e riutilizzate per la produzione di nuove cassette.

Ogni tipologia RPC è inoltre dotata di specifiche caratteristiche sostenibili che contribuiscono fattivamente alla protezione dell’ambiente e alla riduzione dello spreco alimentare, grazie a un design sviluppato appositamente per ridurre i danni ai prodotti, ottimizzandone trasporto, conservazione e durata e consentendo così alle attività commerciali di operare secondo modalità più sostenibili.

Si tratta di una concreta conferma dell’impegno verso la sostenibilità della filiera alimentare che caratterizza l’azienda fin dai suoi esordi sul mercato, 30 anni fa.

Per IFCO, la sostenibilità influenza ogni aspetto della sua attività, non soltanto la messa a punto di soluzioni di imballaggio riutilizzabili. Si tratta infatti di un concetto di riutilizzabilità completamente nuovo ed espresso attraverso il modello SmartCycle™, un ciclo di distribuzione intelligente che contribuisce a risparmiare energia (fino al 64% in meno) e a ridurre il consumo di acqua (80% in meno), le emissioni di CO2 (fino al 60%) e i rifiuti solidi (86% in meno).

L’impegno nel creare soluzioni innovative in grado di garantire risparmi in tutte le fasi della catena di fornitura di generi alimentari freschi, fa delle soluzioni di imballaggio riutilizzabili di IFCO la scelta ideale per unire efficienza operativa e vantaggi ambientali, come confermano i dati relativi alla riduzione dei danni ai prodotti e delle emissioni di CO2 registrati dai clienti, pari rispettivamente a oltre il 96% e al 60%. Un modello di business di successo, che si traduce in dati concreti e misurabili, che nel 2021 si sono attestati a 616.699 tonnellate di CO2, 38.688 terajoule di elettricità e 310.795 tonnellate di rifiuti risparmiati.

