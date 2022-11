Ikea Family: un nuovo programma per i soci

Il rinnovato programma Ikea Family consentirà ai consumatori di poter accumulare brugole, ottenendo vantaggi e sconti su prodotti e servizi

L'insegna rinnova il programma Ikea Family, riservato ai soci, proponendo alcune novità. I consumatori potranno accumulare brugole, ottenendo così vantaggi come buoni acquisto o sconti sui servizi, facendo acquisti online o instore, partecipando ad un evento nei punti di vendita Ikea, in store, creando e salvando un elenco di prodotti preferiti o semplicemente accedendo al proprio account.

"Dopo il primo test in Portogallo, l’Italia è il primo big market ad introdurre questo programma a livello mondiale e saremo ancora più vicini ai nostri soci per migliorare la loro vita in casa -afferma Matteo Bresciani, customer engagement & loyalty manager di Ikea Italia-. Siamo felici di poter essere ancora più vicini ai nostri clienti con un programma rinnovato e tanti nuovi vantaggi, ricompensando i soci Ikea Family non solo per i loro acquisti, ma anche per l’utilizzo di molti dei nostri servizi".