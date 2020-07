Ikea in Giappone propone la sua prima linea di moda

L’insegna entra nel mondo dell’abbigliamento con il lancio della linea Eftertrada che include una t-shirt, una felpa, un ombrello, una borsa in tessuto, un set di asciugamani e una borraccia. La felpa, realizzata in cotone eco-friendly, riporta la scritta Design and quality Ikea of Sweden seguita dal maxi codice a barre della celebre libreria Billy. Stando a quanto pubblica Pambianconews, la capsule sarà in pre-vendita all’interno del sito web di Ikea Japan a partire dal 31 luglio.

Ikea ha già sperimentato nuovi mercati avviando collaborazioni con partnership di vario tipo proponendo capsule specifiche e sperimentando nuovi business: come nel caso dell’arredo per la cucina, o attraverso la collaborazione con stilisti noti per il lancio di linee specifiche.