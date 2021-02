Ikea propone il primo circular hub italiano

La filosofia di Ikea è sempre più orientata al rispetto per l'ambiente. In questo contesto nasce il primo Circular Hub d’Italia realizzato nel punto di vendita Ikea di San Giuliano, nello spazio adoperato per l'Angolo delle occasioni trasformato in un vero e proprio “laboratorio della circolarità” con l'obiettivo di ispirare e guidare i consumatori a compiere scelte sostenibili nella vita quotidiana.

L'iniziativa prevede la possibilità di prolungare la vita dei prodotti permettendo ai clienti di acquistare a prezzi accessibili mobili di seconda mano, prodotti che si danneggiano durante la movimentazione, resi e prodotti dell’esposizione. L'hub prevede anche un'area Learn&Share, pensata per momenti di interazione con i clienti e con le comunità locali sui temi di sostenibilità. In questo spazio, inoltre, Ikea mostrerà per la prima volta ai visitatori le varie fasi del processo circolare che portano al riconfezionamento dei prodotti: dal recupero allo stoccaggio delle componenti di ricambio dei mobili che consentono di prolungarne la vita. Dopo questo primo test, Ikea programma l'espansione del progetto in altri store italiani.

“Trasformare Ikea in un business circolare è una delle nostre maggiori ambizioni e, al tempo stesso, una grande sfida per il futuro -dichiara Ylenia Tommasato, country sustainability manager di Ikea Italia-. Sviluppare nuovi prodotti seguendo i nostri principi di design circolare, ovvero utilizzando materiali rinnovabili o riciclati e dare una seconda vita a quelli già usati, ci permette di sviluppare soluzioni per un futuro più sostenibile”.