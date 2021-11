Il Bio 4.0 di Cultiva: prende forma il biologico del domani

Per la O.P. di Taglio di Po, il biologico è da sempre un modo di essere ed un valore unitamente alla volontà di dare un contributo positivo in termini di impatto ambientale e sociale: fare biologico in Cultiva significa quindi investire anima e corpo per rendere questa metodologia produttiva la più efficiente e sostenibile possibile per tutti i protagonisti della filiera: dai produttori che hanno abbracciato i principi del bio ai consumatori passando per i partner della distribuzione.

Per questo in Cultiva esiste una divisione dedicata esclusivamente all’Innovazione Agronomica, impegnata ad anticipare e a supportare con la tecnologia, esistente o di ideazione interna, le esigenze della filiera come lo studio e la sperimentazione di diverse tecniche e macchinari esclusivi made in Cultiva che includono, appunto, anche l’utilizzo di intelligenza artificiale e tecnologia digitale.

Si può quindi parlare di produzione di un biologico 4.0 e, per eliminare tutte quelle sostanze che non siano di derivazione naturale, il reparto di Innovazione Agronomica lavora, tra gli altri, su: sementi in stretta relazione con le ditte sementiere leader di mercato, reti antinsetto a chiusura totale dei tunnel per bloccare l’entrata anche degli insetti più piccoli consentendo però un ottimale ricircolo dell’aria, carta pacciamante con macchina stendi&semina e sovesci mirati. Il biologico affiancato dalla vera innovazione è l’elemento che permette a Cultiva di ottenere risultati di sostenibilità altrimenti irraggiungibili. Il Bio 4.0 Cultiva sarà disponibile in un'ampia varietà di linee e prodotti: Il Bio 4.0 – Monovarietà → un solo tipo di foglia o ortaggio biologico nelle varianti più classiche e ricercate dai consumatori

Il Bio 4.0 – Miste → foglie ed ortaggi biologici in mix gustosi ed esclusivi

Il Bio 4.0 – Pronte da Cuocere → verdure biologiche pronte da mettere in pentola o in padella

Il Bio 4.0 – Porzione Singola → le nostre insalate biologiche in porzione singola zero sprechi!