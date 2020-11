Il Black Friday solidale di Kiabi

Kiabi tinge di solidarietà il Black Friday promuovendo il sostegno all'associazione Medici senza frontiere e alla campagna Nati in emergenza. L'insegna devolverà, infatti, per ogni scontrino emesso, in cassa e online, 1 euro all’organizzazione. I clienti avranno, inoltre, la possibilità di sostenere la onlus effettuando una libera donazione al momento del pagamento. Per tutto il mese di dicembre, inoltre, i negozi della rete ospiteranno i volontari di Medici senza frontiere che realizzeranno gratuitamente i pacchi regalo. Il contributo di Kiabi servirà a sostenere le madri in difficoltà in vari Paesi del mondo.

A riguardo l'azienda sottolinea: “Il Black Friday, nell’immaginario di tutti noto come propensione ai consumi, congestione di traffico e avvio all’ondata degli acquisti prenatalizi, assume quest'anno un nuovo aspetto e si carica di un valore aggiunto, quello di portare un nobile aiuto per un progetto solidale importante”.