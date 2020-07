Il catalogo premi 2020 di Emme Più

Quaranta pagine condensano la proposta di Emme Più (Gruppo Maiorana) nel nuovo catalogo premi 2020, legato alla fidelity card Magnificard e al relativo concorso Premia la tua fedeltà, attivo fino al 31 dicembre.

I titolari di Magnificard, che si può richiedere nei punti di vendita dell'insegna o sul sito dedicato, possono raccogliere i punti per accedere ai premi messi in palio pensati per tutta la famiglia che spaziano dai prodotti per la casa, alla cucina, alla tavola, al tempo libero, ai bimbi, fino al mondo degli animali. Questa iniziativa ha anche un risvolto sociale: per sostenere i meno fortunati, più colpti dal Covid19, i consumatori possono contribuire alla spesa alimentare destinata alle persone in difficoltà tramite la Caritas di Roma, con cui Emme Più collabora da anni per iniziative benefiche.

Viene assegnato un punto per ogni euro di spesa che sarà accumulato presentando in cassa la carta Magnificard. Al raggiungimento del numero di punti necessario, si potrà ritirare il premio gratuitamente o aggiungendo un contributo in euro, per un numero inferiore di punti raccolti. Si ha tempo fino al 24 gennaio 2021 per richiedere i premi. I punti raccolti possono esser utilizzati anche come sconto a fronte di una spesa minima di 20 euro. Per ogni 500 euro di spesa si avrà diritto ad uno sconto di 3 euro.

L’applicazione consente, oltre alla registrazione e accredito dei punti, la possibilità di una gestione indipendente e personalizzata di tutti i servizi legati al programma di fidelizzazione.