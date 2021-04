Il design sostenibile di Ovs: lo store green di Treviso

Il restyling del punto di vendita Ovs di Treviso, situato in via Indipendenza 12, è stato realizzato in un'ottica di sostenibilità. Lo spazio, sviluppato su un'area di 2.000 mq esteso su tre livelli, è stato rinnovato con materiali naturali e di recupero, plastic-free, legni certificati Fsc, piante, illuminazione a basso consumo energetico. La facciata è completamente aperta, in una sorta di continuità spaziale tra interno e esterno. I materiali, le luci, i colori, gli allestimenti puntano a creare un ambiente confortevole. I consumi energetici sono ridotti del 20% grazie a un sistema che permette di massimizzare l'efficienza gestendo automaticamente gli impianti in relazione all'afflusso delle persone.

Questa scelta si colloca nell'ampio progetto di ecosostenibilità dell'insegna che ha avviato in più contesti e in varie aree geografiche programmi specifici. Ne è un esempio l'adesione al Circular Fashion Partnership, promosso da Global Fashion Agenda, P4G e Bgmea, per promuovere un sistema di moda circolare, come vi abbiamo già raccontato in questo articolo.

L'offerta di questo punto di vendita, dedicata all'abbigliamento donna, uomo e bambino, con un'area dedicata alla profumeria, spazia dalle tradizionali collezioni e brand di propria produzione come nel caso di Piombo, Everlast e Maui, a icone internazionali come il brand americano Gap, quest'ultimo recentemente introdotto da Ovs nel proprio assortimento.

Il negozio presenta anche soluzioni legate al concetto di omnicanalità: al suo interno è stato posto uno schermo interattivo che, dal mese di maggio, porterà l'eCommerce in store, rendendo disponibile al cliente l'intero assortimento che si potrà acquistare direttamente, interagendo attraverso il proprio smartphone.

"Torniamo a fare la nostra parte per offrire valore e vivacità al centro di Treviso con un negozio di grande suggestione nle centro storico della città: un luogo vitale e aggregante” dice Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs.