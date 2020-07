Il futuro della fidelizzazione passa dalle nuove tecnologie

Customer experience e customer service: due leve diverse ma essenziali quando si parla di fidelizzazione. Le brevi interazioni svolte con il customer service sono infatti solo una delle componenti di un'esperienza del cliente più ampia e che oggi più che mai non può prescindere da una gestione coordinata e integrata delle nuove tecnologie a disposizione.

In uno scenario di business competitivo come quello attuale, è determinante per il retail così come l'industria di marca affrontare e risolvere i problemi sistematici realizzando un solido progetto di perfezionamento e re-ingegnerizzazione dell’intera customer experience.

I principali alleati sono strumenti come cloud e intelligenza artificiale, IoT e microservizi, chatbot e data science, ma anche le giuste best practice, che insieme aiutano a modernizzare il contact center, implementando un’infrastruttura in grado di soddisfare le esigenze di consumatori sempre più digitalizzati ed esigenti nella "nuova normalità".

Questi alcuni dei temi centrali affrontati nel documento: "Customer experience: guida alle tecnologie per coinvolgere i clienti", curato da 01net. e scaricabile gratuitamente qui. Buona lettura!