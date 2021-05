Il Galbanetto si è fatto gamma: vi presentiamo gli Affettati e le nuove Salsicce!

Dal brand numero uno dei salamini in Italia due gustosissime novità di prodotto!

Gli Affettati e le Salsicce Galbanetto sono pronti a conquistare cuore e palato degli amanti della buona tavola… e ce n’è per tutti i gusti!

All’interno della gamma affettati troviamo il Galbanetto Tradizionale affettato e due nuove varianti, il Napoli, con la caratteristica grana grossa e il suo sapore affumicato, e il Magretto, con il 30% di grassi e di sale in meno.

Preparati con solo carne 100% italiana e confezionati nel pratico formato da 60 g, i nuovi affettati hanno un’innovativa anima green.

Grazie al vassoio in carta riciclabile, le nuove confezioni sono più sostenibili e sono composte dal 70% in carta.

Ma le novità non finiscono qui! Alla gamma Affettati si aggiungono le nuove Salsicce Galbanetto, che conciliano il gusto delle salsicce stagionate artigianali con la praticità di due prodotti a libero servizio.

Sono disponibili in due varianti di gusto: Salsiccia dolce e Salsiccia piccante.

Grazie a un’innovativa confezione a ridotto contenuto di plastica senza sovraimballo e a un budello studiato per mantenere la morbidezza del prodotto, le nuove Salsicce Galbanetto sono buone per noi ma anche per l’ambiente!

Insomma la famiglia Galbanetto si arricchisce di gustose novità, tutte da scoprire e a basso impatto ambientale!