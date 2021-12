Il Gigante potenzia il canale eCommerce

L'eCommerce è sempre più strategico per le insegne distributive. Cresciuto in maniera esponenziale in periodo di lockdown, continua incessante la sua crescita. Per questo motivo i retailer stanno implementando la propria proposta online intercettando le rinnovate esigenze dei consumatori. Il Gigante ha raddoppiato la presenza dei suoi dark store con l'apertura del locale di Bresso per il quale ha scelto il WMS in SaaS di Generix Group (software vendor specializzato in soluzioni collaborative per l'ecosistema della supply chain e del commercio).

Il primo dark store dell'insegna era stato realizzato a Varallo Pombia. Questa seconda apertura risulta strategica per l'area lombarda, vista l'ubicazione geografica (è situato tra Bresso e Sesto San Giovanni). Servirà infatti con più celerità i consumatori di Milano e provincia e quelli delle aree di Monza, Como, Lecco e Lodi per la spesa online su cosicomodo.it e ilgigante.net.

"La prossimità è fondamentale per garantire la tempestività e la capillarità del servizio eCommerce su un’area geografica tanto popolata e che vanta la più elevata densità di punti di vendita della gdo per metro quadro in Italia" afferma Gianluigi Bassani, direttore marketing de Il Gigante.

L'offerta online comprende non solo i prodotti in scatola ed i freschi pre-confezionati dalle case produttrici, ma anche i freschi tagliati, pesati e preparati su richiesta. Il nuovo dark store è strutturato per preparare oltre 1.000 spese al giorno, consegnabili in modalità click&collect grazie ad una rete che consta attualmente di 14 punti di ritiro (ma 23 sono i punti complessivi serviti dai due dark store), oppure con l’home delivery.

Sulle innovazioni proposte da Generix, l'azienda spiega: "La gestione di due dark store per la preparazione degli ordini, a fronte di un portale unico per il front-end, SAP Hybris, ha rappresentato una sfida interessante che il team di progetto ha risolto con l’impiego di Generix TradeXpress e l’elaborazione di logiche per il routing degli ordini. Anche per la gestione delle interfacce si è rivelata fondamentale l’implementazione di TradeXpress, che

garantisce l’integrazione da un lato con la piattaforma e-commerce e dall’altro con gli strumenti preposti alla preparazione dei prodotti a peso variabile ed al ritiro della merce, in tutto 20 diverse interfacce e cinque sistemi".

"È per noi una grande soddisfazione poter supportare Il Gigante anche nel potenziamento del suo canale eCommerce, che si contraddistingue ancora una volta per un elevato livello di innovatività in termini di set-up e gestione logistica, oltre che per il livello qualitativo del servizio fornito ai consumatori" commenta Loretta Chiantaretto, general manager di Generix Group Italia.