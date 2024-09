Il Gruppo Schwarz punta ai sistemi di messaggistica per il retail media

L'acquisizione di Whappodo completa il mix di comunicazione digitale di Schwarz Media

Schwarz Media amplia il suo portafoglio di soluzioni pubblicitarie digitali con l'integrazione di una nuova piattaforma di messaggistica, consolidando la sua posizione nel settore retail media. Il secondo Schwarz Media Summit, tenutosi a Francoforte, ha visto il gruppo annunciare l'acquisizione della piattaforma Whappodo, uno strumento completo per il marketing e il supporto via messaggi che permette alle aziende di comunicare con i clienti tramite vari servizi di messaggistica.

Fondata nel 2016, Whappodo offre newsletter e brochure tramite Messenger (Whatsapp, Signal, Threema, Apple Business Chat, Telegram), assistenza clienti tramite Messenger ed interfacce come Whatsapp Business Api per la connessione a sistemi e chatbot esistenti.

Messenger e newsletter in Whappodo

L’integrazione di Whappodo consente quindi alle aziende di inviare newsletter personalizzate, brochure e offerte direttamente ai propri iscritti. I dati sono gestiti sulla piattaforma Stackit, il cloud provider di Schwarz Digital -divisione digitale del gruppo su cui poggiano per esempio i servizi di Lidl- che ha aperto i suoi servizi a clientela esterna.

Grazie ad un tasso di apertura che raggiunge il 90%, i servizi di messaggistica superano di gran lunga le newsletter via email, creando un ambiente di fiducia per gli utenti. Ecco perché per Schwarz Media era importante completare il portfolio con una soluzione di questo tipo.

Pieno controllo sui media digitali

La piattaforma Whappodo completa il mix di comunicazione digitale di Schwarz Media, migliorando l'esperienza utente e garantendo interazioni più autentiche ed efficienti. L'acquisizione permette a Schwarz Media di coprire l'intero funnel digitale, spaziando dalla TV connessa ai contenuti sportivi, dal digital out of home (Dooh) alle nuove soluzioni ID.