Il gusto inimitabile di Lipton Ice Tea con le bollicine Sodastream

Arrivano in Italia i due iconici gusti Lipton al limone e alla pesca. Le ricette per i due mocktail imperdibili dell’estate 2024

Da oggi trasformare la semplice acqua del rubinetto nell’inimitabile gusto di Lipton Ice Tea sarà facile come premere un pulsante: con i nuovi concentrati SodaStream x Lipton è possibile preparare direttamente a casa deliziosi tè freddi e cocktail in modo divertente e sostenibile, scegliendo tra due dei gusti iconici del tè freddo Lipton: Limone e Pesca.

Frizzanti e freschi: i tè Lipton sono pronti in pochi secondi e permettono di creare a casa le proprie bevande preferite e personalizzate a base di tè freddo. Basta riempire la bottiglia Sodastream con acqua del rubinetto fredda, premere con decisione il pulsante del gasatore per un paio di secondi, aggiungere i nuovi concentrati Lipton Ice Tea al Limone e Lipton Ice Tea alla Pesca e shakerare.

I gusti SodaStream x Lipton Ice Tea rendono la vita domestica più frizzante e sostenibile. Oltre a offrire nuovi modi di gustare le bevande preferite e rinfrescanti a casa, i nuovi gusti permettono di godere di una gamma infinita di esperienze personalizzate, riducendo l'uso di plastica monouso.

Petra Schrott, Marketing Manager SodaStream Italia ha commentato: "I gusti Lipton arricchiscono la nostro offerta, dando ai nostri consumatori la possibilità di essere sostenibili mentre creano le loro bevande personalizzate di tè freddo frizzante a casa" ha dichiarato Petra Schrott, Marketing Manager SodaStream Italia "Che si tratti del gusto rinfrescante degli agrumi o del gusto intenso della pesca maturata al sole, i concentrati Lipton offrono una bevanda deliziosa per ogni occasione e la possibilità per i consumatori di gustare il proprio tè freddo personalizzato, come e quando vogliono".

I concentrati SodaStream x Lipton Ice Tea Limone e Pesca (440 ml a 6,99 euro) sono disponibili nei supermercati nella sezione piccoli elettrodomestici, nei negozi specializzati, sui siti e-commerce e su sodastream.it.

I mocktail dell’estate

Con i nuovi gusti di tè freddo, creare i vostri cocktail preferiti e rinfrescanti sarà più facile che mai. Per quest'estate SodaStream propone due proposte di mocktail originali al limone e alla pesca, ma le opzioni sono infinite a seconda dei gusti: l'unico limite è la vostra creatività!

Lemon Iced Tea Ginger Ale

Ingredienti

150 ml di acqua frizzante al Lipton Ice Tea al Limone

30 ml di sciroppo di fiori di sambuco

100 ml di ginger ale

Zenzero fresco q.b.

Guarnizione

Una fetta di limone

Preparazione

Riempire un bicchiere con qualche cubetto di ghiaccio e versare lo sciroppo di fiori di sambuco. Aggiungere lo zenzero. Versare l’acqua frizzante al Lipton Ice Tea al Limone. Completare con il ginger ale. Mescolare, guarnire e servire

Peach Iced Teatime

Ingredienti

60 ml di acqua frizzante al Lipton Ice Tea alla Pesca

120 ml di succo d’uva bianca

15 ml di nettare di pesca

Qualche fetta di pesca e arancia, fragole q.b.

Guarnizione

Menta q.b.

Preparazione

Riempire un bicchiere con qualche cubetto di ghiaccio e versare il succo d’uva bianca e il nettare di pesca. Aggiungere le fragole, le pesche e le arance a fette. Completare con acqua frizzante al Lipton Ice Tea alla Pesca. Mescolare, guarnire e servire

