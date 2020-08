Il look rinnovato dello store Vicino a te di Oristano

Cambia immagine il punto di vendita Vicino a te (Coralis) di Oristano, situato in via Mattei, in un’area urbana ad alta densità di popolazione e gestito dalla famiglia Frongia.

“Questo store rappresenta un traguardo in fatto di innovazione sia di layout che di assortimenti -spiega Marco Frongia, che insieme ai fratelli Fabio e Diana rappresenta la seconda generazione dell’azienda-. Abbiamo introdotto categorie merceologiche nuove e dedicato un ampio spazio sugli scaffali a prodotti legati al mondo dello sport e del benessere come integratori, bevande energetiche, prodotti bio dedicati a discipline varie dal basket al calcio, dall’equitazione al nuoto, passando per il tennis e il golf, tutte discipline presenti nel polo sportivo adiacente al punto di vendita”.

La struttura è stata dotata di un innovativo sistema di illuminazione a led, composto da un proiettore doppio reso ancora più efficace dalla presenza di una lente per aumentare la visibilità all’interno del punto di vendita valorizzando i prodotti sugli scaffali.

Il legame con il territorio

In termini di assortimento, l’insegna amplia la presenza di prodotti locali. “La passione per il nostro lavoro si esprime con servizio, accoglienza, convivialità e cura per i nostri clienti; passione per il nostro territorio che ci offre prodotti di alta qualità a km 0 e una vasta gamma di sapori e profumi capaci di soddisfare anche i palati più esigenti; passione per le persone che lavorano con noi che diventano parte della nostra famiglia e con cui costruiamo relazioni fatte di rispetto, amicizia e complicità” commenta Fabio Frongia.

Lo sviluppo dell’insegna

Il gruppo Vicino a te, che fa parte di Consorzio Coralis dal 2018, oltre allo store appena ristrutturato gestisce altri 7 punti di vendita più uno totalmente dedicato al biologico. A questi locali si aggiunge la recente acquisizione in franchising di uno store nel cuore di Oristano. L’azienda assicura: “Il primo di una lunga serie”.