Il mercato dei sistemi lavapavimenti “piatti”

Il mercato di riferimento

Nel resto d’Europa la pulizia meccanica con sistemi di pulizia con base pulente piatta, rispetto all’Italia, è stata già recepita nelle abitudini di utilizzo da parte dei consumatori, più di quanto non avvenga in Italia dove il consumatore sta “migrando” solo negli ultimi anni a questo tipo di strumenti affiancandoli a quelli più tradizionali.

In Italia il segmento dei sistemi piatti vale oltre 8,4 milioni di euro a sell-out sui totali 67 milioni del mercato sistemi pavimenti, con un trend stabile rispetto all’ano precedente (fonte: Circana, consumer data Mass Market Floor Cleaning 2023)

Sistema Lavapavimenti COMBI M

Pulire a fondo senza piegarsi e senza immergere le mani nell'acqua sporca è possibile con il set Combi M di Leifheit: offre tutto il necessario per lavare i pavimenti senza fatica, dotato di secchio da 12 litri e di un inserto combi press per strizzare comodamente il rivestimento del lavapavimenti. Grazie al rivestimento a due fibre pulisce tutto a fondo; le fibre sottilissime leggermente rialzate raccolgono la sporcizia da qualsiasi dislivello e rimuovono anche le macchie più ostinate senza sforzo. Il rivestimento avvolge i lati del lavapavimenti e in questo modo si puliscono anche gli angoli e i battiscopa: il manico con snodo girevole flessibile e completamente pieghevole permette di ottenere ottimi risultati anche nei nei punti difficilmente accessibili come sotto cassettiere, armadi e letti. Per eseguire la strizzatura in modo pratico è sufficiente sbloccare il lavapavimenti con uno scatto del pedale, disporre il rivestimento in combi press e strizzarlo spingendo all'indietro il lava pavimenti. Il rivestimento si strizza senza piegarsi e le mani restano pulite; la larghezza di pulizia è di 33 cm, tre anni di garanzia.

Combi M ha in dotazione due differenti ricambi: il rivestimento micro duo realizzato con il collaudato abbinamento di microfibra Leifheit: le file di finissime fibre leggermente sporgenti raggiungono le più piccole cavità rimuovendo anche lo sporco più ostinato senza sforzo; il rivestimento promette di pulire anche angoli e bordi con un solo passaggio, lavabile a 60 ° e anche dopo ripetuti lavaggi mantiene tutta la sua capacità pulente. Il rivestimento Static Plus invece è realizzato in fibre di poliestere che si caricano elettrostaticamente per effetto dell'attrito durante la pulizia: in questo modo attira a sé come un magnete polvere sporco e anche i peli degli animali trattenendoli. Lavabile a 40 °, il rivestimento anche dopo ripetuti lavaggi offre tutta la sua capacità pulente è adatto a tutti i pavimenti lisci e a parquet e laminato la larghezza di pulizia è di 33 cm. Entrambi i rivestimenti sono dotati di bottoni a pressione che permettono un'applicazione veloce.

