Negli ultimi tempi stiamo assistendo a cambiamenti significativi nel modo di costruire il negozio, verso un retail che sembra plasmarsi, anche esteticamente, al luogo di appartenenza, sempre più fuso anche con il digitale.

Per questo, Andrea Petronio, senior partner di Bain & Company, all’ultima edizione del Marketing & Retail Summit ha parlato di ecosistema, inteso come il new retail che, per soddisfare i bisogni del mercato, si trasforma contemporaneamente in one stop shop, per intercettare il cliente in tutti i punti di contatto, in hub dall’assortimento virtualmente infinito, nell’ambito di una specializzazione sempre più spinta.

Una rivoluzione? No, piuttosto un’evoluzione nella quale i fondamentali non cambiano, ma si aggiornano: il fisico ora è nativamente digitale, non c’è un virtuale indipendente che si somma alla realtà e la modifica o la aumenta. Così il negozio diventa frutto di una realtà fisico-digitale nella quale rientrano tutti gli aspetti distintivi del retail, dall’offerta al prezzo, dal servizio all’entertainment. È il format integrato proposto da Matteo Arata di Accenture Italia: “La tecnologia cambia l’esperienza a vantaggio di facilità, velocità e ispirazione, perché con la pandemia siamo diventati tutti sperimentatori, anche negli acquisti”.