Il nuovo chiosco per la valutazione del benessere da Iper La grande i

È stato installato all'interno degli spazi Iperfarma, del punto di vendita di Varese di Iper La grande i, il chiosco "Healthy Pod" che permette di effettuare, in pochi minuti e in totale autonomia, auto misurazioni e auto valutazioni dello stile di vita, come per esempio la pressione arteriosa, il livello di invecchiamento cellulare, lo stato di forma e il livello di stress.

Risponde a un trend in grande ascesa nel mondo della salute, legato alla ricerca del benessere e alla cultura della prevenzione, il sistema Capsula, messo a punto dall'omonima società su tecnologie Ntt Data, permette un'esperienza immersiva e crea un nuovo modello di relazione con il consumatore.

Tutte le misurazioni sono realizzate in modo anonimo mentre la sicurezza di impiego è garantita da un sistema di igienizzazione obbligatoria delle mani, connesso all’accesso dei servizi. Al termine delle misurazioni sarà consegnata una stampa riassuntiva dei parametri oggetto di indagine. Sarà anche possibile ottenere un approfondito report (accessibile tramite QR Code) e in futuro una serie di servizi digitali di salute e benessere offerti.

Il servizio Capsula che permette di misurare quattro parametri e ha un costo di 2 euro a misurazione, ma per i clienti in possesso della Carta Vantaggi Iper La grande i è di 1 euro. Se quindi si desidera misurare tutti i parametri, il costo totale risulta 4 euro anziché 8 euro.

“Questo nuovo servizio progettato per la gdo -dice Albino D’Addio, responsabile progetti speciali Iper La grande i- unisce l’importanza della tecnologia biomedicale con la semplicità d’uso, a vantaggio di una maggiore fidelizzazione del cliente, orientato sempre di più alla ricerca del benessere e al miglioramento della qualità di vita”. L'insegna di Finiper sta valutando il posizionamento anche in altri store.