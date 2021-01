Il nuovo eCommerce di Bennet su Sap Commerce Cloud

La trasformazione digitale in ottica omnicanale di Bennet poggia anche sul nuovo sito di eCommerce, sviluppato da Sopra Steria sulla piattaforma Sap Commerce Cloud. La soluzione è stata scelta nel settembre 2019, quando l'insegna ha indetto una software selection e il sito è andato live circa un anno dopo, il 29 settembre, rispettando i tempi di progetto, con un lavoro svolto per la maggior parte del tempo in modalità remota, causa emergenza sanitaria in corso.

I numeri di Bennet Bennet conta 73 ipermercati e superstore e 45 punti di ritiro Bennetdrive attivi, con una superficie di vendita complessiva di oltre 350.000 metri quadrati, circa 8.000 dipendenti, 50 gallerie commerciali di proprietà con oltre 1.250 negozi al proprio interno e vanta un fatturato di 1,6 miliardi di euro conseguito nel 2019.

“È stato un progetto di successo, sia per le tempistiche in cui è stato completato, sia per la trasparenza al momento del Go-Live, avvenuto tutto in una notte -dice Luca Girotti, Ict & Innovation director di Bennet- La complessità di integrazione con i sistemi legacy più datati è stata semplificata attraverso uno strato software di comunicazione a servizi. La User Experience è stata completamente rivisitata ed è in corso di evoluzione, prevedendo l’integrazione della componente istituzionale. Questo progetto è alla base di una trasformazione digitale omnicanale dell’azienda dove, affidabilità, scalabilità e innovazione sono le tre caratteristiche principali".

“Nel corso della prima ondata della pandemia -dichiara Ivano Fossati, head of Sap Customer Experience Italia e Grecia- i siti eCommerce della grande distribuzione hanno dovuto improvvisamente sostenere grandi richieste ma nessuna piattaforma era pronta per affrontare una tale mole di traffico. La soluzione Sap Commerce Cloud ora aiuterà Bennet a rispondere in tempi rapidi alle richieste dei clienti mettendo a loro disposizione un’esperienza omnicanale efficiente e di facile utilizzo".

Sopra Steria, che si è occupata dell'implementazione, ha lavorato al progetto in modalità end-to-end, gestendone tutti i processi: dall’analisi alla realizzazione del nuovo sistema di eCommerce, fino all’integrazione dei sistemi del cliente. “Quello di Bennet -afferma Walter Bertozzi, Retail Market director di Sopra Steria- è stato sicuramente un progetto sfidante, sia per la complessità dell’integrazione di un così elevato numero di sistemi, sia per i tempi stretti nei quali è stato realizzato. Senza dimenticare la particolarità del periodo di lockdown, che ci ha visti gestire il progetto e lavorare per gran parte del tempo da remoto. Siamo orgogliosi che Sopra Steria sia stata scelta da Bennet come partner per accompagnarlo nella sua trasformazione omnicanale e confidiamo che il successo di questo progetto sia solo il primo passo verso una collaborazione a lungo termine".