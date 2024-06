Il nuovo stile Yoga: il vero gusto di un’icona

Al via il rilancio per il marchio leader nei succhi di frutta con una nuova e iconica bottiglia

Yoga, il marchio che ha sempre deliziato il palato degli italiani con il miglior sapore della frutta, rinnova la linea in PET da 1 litro.

una nuova FORMA della bottiglia

della bottiglia una nuova IMMAGINE distintiva

distintiva ampliando l’offerta con NUOVE RICETTE E NUOVI GUSTI

La nuova shape, dalle linee ergonomiche, richiama la bottiglia iconica del bar e migliora la distintività a scaffale.

Il nuovo look, con un codice colore unico e di grande impatto, il logo in evidenza, la frutta come protagonista e la trasparenza del packaging trasferisce i valori della marca e garantisce un grande impatto a scaffale.

La plastica utilizzata è per il 50% riciclata, dimostrando l’impegno di Yoga verso l’ambiente.

Le nuove ricette per i gusti PERA, PESCA E ALBICOCCA, il nuovo gusto ARANCIA ROSSA e l’intera gamma enfatizzano il sapore della frutta colta al giusto grado di maturazione, ricca di dolcezza naturale.

Scheda Prodotto

Nome prodotto: Yoga Pet 1000 linea classica

Azienda produttrice: Conserve Italia

Linea di prodotto: Plastica litro

Categoria di appartenenza: Succhi di frutta

Mese di lancio: Maggio 2024

Referenze: 10

Formato: Pet 1000

Shelf life: 15 mesi

Prezzo consigliato: 1,69 €