Il nuovo volantino di Md è phygital

Md presenta il volantino cartaceo di 8 pagine con il Qr code che permette di visualizzare tutte le promozioni aggiornate in tempo reale

Md presenta il nuovo volantino ibrido che racconta il percorso di innovazione già iniziato dal discount e che continuerà anche per questo 2023. Il volantino, infatti, si presenta in forma fisica con il cartaceo ridotto drasticamente in foliazione a 8 pagine per andare incontro a quelle che sono le necessità di sostenibilità ambientale e ridurre gli sprechi. La vera novità e il Qr code in apertura che permette, scannerizzandolo con il proprio smartphone, di avere a disposizione tutta la gamma di referenze in promozione con aggiornamenti in tempo reale.

“Abbiamo cercato di venire incontro a esigenze che i nostri clienti ci hanno segnalato chiaramente: non tradire abitudini consolidate, come sfogliare il vecchio, caro volantino cartaceo prima di decidere la spesa del giorno, ma rispettare anche criteri obbligati di sostenibilità, sia ambientale che economica su cui è cresciuta la sensibilità generale, oltre che la nostra -spiega Anna Campanile, direttrice marketing e comunicazione di Md-. Non solo, il nostro cliente non è più quello ‘classico’ che veniva associato al discount: è trasversale alle classi sociali ed è più giovane, non solo anagraficamente, ma culturalmente. Lo vediamo dalla consuetudine con i mezzi digitali e nel rigore adottato nelle scelte al momento di fare la spesa: sa riconoscere la qualità al migliore prezzo”.

Il nuovo volantino sarà disponibile in tutti gli 800 punti di vendita Md e gli sarà dedicata la relativa campagna comunicativa anche sui social network.