Il retail ha il suo facilitatore del business

Nuova Business Unit del Gruppo Horsa dedicata specificamente a questo settore: dall’assistenza remota alla consulenza manageriale, l’ambizioso piano di sviluppo illustrato dal management

Dalla galassia ICT Horsa, che implementa e governa soluzioni tecnologiche destinate alle imprese, nasce e viene presentata ufficialmente proprio in queste settimane la Business Unit Horsa Digital Retail.

Come indica già il nome, si tratta di una divisione espressamente dedicata ai servizi per il retail (supermercati, ristorazione, negozi, dalle pmi alle grandi catene), con più aree di intervento.

“Ai clienti retail -spiega Salvatore Montanelli, responsabile commerciale Horsa Digital Retail- forniamo assistenza remota tramite il nostro team di supporto che risponde direttamente da Bresso (MI), sia per problematiche legate ai punti di vendita sia per quelle che possono nascere in sede, dall’ambito IT, a quello manageriale, amministrativo, fiscale, di prodotto”.

L’assistenza viene garantita H24, sette giorni su sette, ed è essenziale per gestire non solo il punto di vendita, ma anche le criticità correlate all’ambito del back end, dal riordino automatico ai pagamenti.

La Business Unit giunge, in un momento strategico per il Gruppo, a completarne i servizi: nata solo nel giugno dello scorso anno, è in rapidissimo sviluppo: “Dopo aver proposto i servizi di front end -spiega Gabriele Cortesi, Executive Vice President Gruppo Horsa- a breve agiremo su tutta la catena del valore, grazie all’implementazione di soluzioni proprietarie per la distribuzione, la logistica, la contrattualistica”.

Horsa Digital Retail si pone dunque, da subito, sia come una software house sia come una società capace di sviluppare servizi e assistenza hardware retail e manutenzione degli stessi attraverso una rete di partner. La forza della Business Unit è la competenza nello specifico settore retail, unita alla capacità di fornire ogni servizio si renda necessario, dall’assistenza remota alla consulenza manageriale. Horsa Digital Retail vanta anche una soluzione proprietaria, la suite HDR-Store, già presente con 15.000 licenze sul territorio italiano. L’azienda intende sviluppare ulteriormente la suite e investirà sulla sua modernizzazione attraverso una roadmap di 8 anni.

Alle spalle c’è la solidità di un Gruppo che, a sua volta, è attivo in qualità di system integrator (lavorando e integrandosi con i principali software internazionali), nel mondo degli analitycs e in quello infrastrutturale, fornendo soluzioni in cloud e non solo, con un ricavo atteso di 133 milioni di euro e 1.200 dipendenti. Ambizioso il piano di crescita di HDR: “Intendiamo -spiega Gianfranco Barinotti, amministratore delegato di Horsa Digital Retail- attuare un’espansione che ci porterà a triplicare il fatturato in pochi mesi, a completare l’offering, a raggiungere un organico di circa 100 persone e a chiudere il 2022 con un fatturato in crescita consistente”.

Parola d’ordine: integrazione e semplicità

Il Gruppo Horsa propone una suite software che, dal front di cassa, via back office di negozio, arriva fino alla gestione in Sede di listini, accordi commerciali e logistica. “La nostra visione -spiega Marco Di Gioia, CTO di HDR- è quella di produrre singole applicazioni specializzate e verticalizzate che possano essere utilizzate nel loro insieme, ma anche da sole. Questo approccio fa in modo che i clienti possano integrarle in ambienti esistenti senza impatti”. Per questo motivo vengono utilizzate API per la gestione dei dati in real-time e/o code per lo scambio di dati in modalità “standard”. Tutto ciò in ambiente .NET™ e/o .NET Core™. “La scelta di .NET Core ci permette di essere liberi e di pensare anche in modo multipiattaforma mentre l’uso degli standard di mercato definisce la nostra strategia: vogliamo che i clienti connettano hardware e servizi senza costi inutili o dovendo gestire soluzioni non riutilizzabili”.

IL 26 MAGGIO EVENTO DI LANCIO DELLA BUSINESS UNIT

Clienti e prospect del mondo retail sono invitati alla presentazione ufficiale della Business Unit Horsa Digital Retail il 26 maggio, dalle 10 alle 14, a Desenzano del Garda (BS) presso Villa Rosa Hotel. Durante il meeting saranno trattati i seguenti temi: Servizi di supporto remoto specifici per aziende Retail, Consulenza e sviluppo software per i clienti, La Suite per il negozio: HDR-Store, Integrazione dell’offerta Retail con il portafoglio ICT di Gruppo Horsa.

Per confermare la presenza events@horsa.it

oppure www.horsa.com