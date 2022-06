Il riposizionamento di Conforama che esce dal Gruppo Steinhoff

Il riposizionamento di Conforama Italia dopo l'uscita dal Gruppo Steinhoff International sostenuta da 3 manager aziendali e dal fondo Lcn Capital Partners

In seguito all'uscita lo scorso 19 maggio dal Gruppo Steinhoff International, Conforama Italia, oggi guidata dai tre manager dell'azienda che insieme a Lcn Capital Partners hanno concluso l'acquisizione, punta con ancora maggior decisione a un riposizionamento dei propri negozi verso i consumatori.

Il riposizionamento di Conforama

Il riposizionamento dell'insegna in Italia era partito già da tempo, visto che la gestione aziendale rimane quella precedente, e adesso vedrà un'accelerazione su più direttrici: gamma prodotto, esperienza d'acquisto, creazione di collaborazione con firme prestigiose del design, della oda e della ristorazione, rispetto dell'ambiente, rimanendo fermo il cardine dell'accessibilità dei prodotti.

Con l'occasione del Salone del Mobile di Milano, Conforama ha presentato la nuova collezione tessile per la casa firmata dallo stilista e designer siciliano Salvatore Piccione, completamente Made in Italy. Si tratta di tre linee attraverso le quali passa il riposizionamento di Conforama Italia verso la proposizione di prodotti per l'arredamento di design italiano accessibile e sostenibile, ma sempre originale e "fuori dal gregge", come recita il claim, e con un occhio alle nuove generazioni. Eccole in breve.

Linea Natura - arredi di una bellezza semplice e universale.

Linea Mediterraneo - le tradizioni siciliane.

Linea Pop - i cardini sono famiglia, gioventù, lo stare insieme.

Sono disponibili sia negli store Conforama che nell'eCommerce.

La collaborazione con lo chef

L'evento di presentazione della capsule di Salvatore Piccione al Fuorisalone è stata arricchita dalla collaborazione con lo chef stellato Giuseppe Ricchebuono, che alla cena con 50 personaggi del mondo del design, della moda, della musica e del lifestyle ha proposto piatti che richiamano la collezione: le ciliegie per il rosso, i limoni per il giallo, dolci viola e rosa, ingredienti essenziali e puri.

Una collaborazione che si riproporrà all'interno dei negozi che diventeranno bistrot stellati, nella direzione del riposizionamento Conforama anche per l'esperienza d'acquisto. Il primo negozio coinvolto sarà quello di Vergiate (Va) con una selezione di materie prime fatta dallo chef.

La scelta dei partner e dei fornitori ha già come fili conduttori quelli della salvaguardia dell'ambiente e del saper fare italiano, accessibili a tutti.

Management e nuova proprietà

Il management buyout formalizzato a maggio vede protagonisti i tre manager dell'azienda, Eric Joselzon, Emanuele De Beni e Alex Saetti, con la nuova società Dalia Holding, e il fondo americano Lcn Capital Partners, specializzato in investimenti immobiliari in Nord America ed Europa. Il fondo ha finanziato l'operazione di sale & lease back entrando anche nel capitale di Conforama Italia.

I numeri di Conforama

19 punti di vendita in Italia

300.000 mq di vendita complessivi

1.400 dipendenti