Il sistema packaging Trentingrana si rinnova sotto la lente del neuromarketing

In che modo un pack può suscitare un coinvolgimento emotivo, indirizzando le scelte di consumo? La risposta arriva dalla nuova linea packaging dell’intero Gruppo Formaggi del Trentino, progettata secondo i risultati di uno studio scientifico di neuromarketing. Innovazione e creatività sono ingredienti sempre più importanti nella progettazione di pack comunicativi e in grado di catturare l’attenzione a scaffale. Così anche Trentingrana, dopo tanti anni vissuti nel banco frigo con la stessa veste grafica, rinasce in qualcosa di moderno e particolarmente vicino alla sfera emotiva e alle esigenze informative del consumatore. Un packaging che grazie alle proprie caratteristiche grafiche riesce a trasmettere le idee di origine della materia prima, di qualità della filiera, di attenzione per il territorio. Magia? No, questione di neuromarketing, la disciplina che utilizza le scoperte delle neuroscienze per rendere più efficaci la comunicazione aziendale e i processi che guidano gli acquisti.

Un progetto di comunicazione fondato dunque su un approfondito studio scientifico, che ha permesso di dare un nuovo volto a Trentingrana, a partire dallo stagionato 18/24 mesi – che nel corso di questo rinnovamento ha assunto la caratterizzazione di “Premium Quality” – per poi coinvolgere anche il Trentingrana Grattugiato Fresco e la nuova referenza Trentingrana Stagionato 30 Mesi.

Oro e nero è il codice colore distintivo di quest’ultimo, con cui il Gruppo Formaggi del Trentino va a inserirsi a pieno titolo nella fascia più alta dei formaggi duri; colori che esprimono la sua natura di formaggio nobile: da degustare, da regalare, da utilizzare come tocco di pregio culinario in ricette speciali. Un prodotto assolutamente di nicchia, (si contano2.500 forme per il 2020) che racchiude in sé la qualità, proveniente dalle caratteristiche della filiera e della montagna, e il prestigio del prodotto gourmet. Arancione è invece la cromia accesa e vitale scelta per il resto della gamma. Leitmotiv della linea, infine, la foto dei pascoli e delle montagne trentine. Nella mente delle persone le immagini risultano infatti più facilmente elaborate e memorizzate: in questo modo il nuovo packaging è in grado di ricondurre in maniera immediata all'origine del prodotto, assumendo un ruolo informativo, e di suscitare al contempo emozioni positive nel consumatore, il quale associa il pack al mondo di naturalità e autenticità della montagna, da dove il latte e il formaggio provengono. Sull’immagine sono infine presenti due claim, che comunicano a chiare lettere le caratteristiche di filiera e naturalità di Trentingrana: “Solo latte di montagna, sale e caglio” e “Da alimentazione NO OGM”; il tutto accompagnato dalla presenza centrale del logo “Qualità Trentino”, vera e propria garanzia di provenienza e tipicità.