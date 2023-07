Il successo di Notino, bellezza e salute online in Italia

Nel comparto salute e bellezza Notino è l'eCommerce europeo di maggiori dimensioni: nell'ultimo esercizio fiscale ha superato il miliardo di euro di fatturato

Nel comparto salute e bellezza Notino è l'eCommerce europeo di maggiori dimensioni: nell'ultimo esercizio fiscale, da maggio 2022 ad aprile 2023, ha superato il miliardo di euro di fatturato complessivo, e l'Italia ha contribuito a questo risultato per oltre l'8%. Nella classifica Top 500 di quest'anno Notino, che ha base nella Repubblica Ceca, si è piazzato al 9° posto, tra i primi 10 retailer europei.

I risultati del beauty online di Notino

Oltre 20 milioni di clienti in 27 Paesi, Notino ha registrato nel tempo una crescita costante ovunque abbia "aperto" le proprie vetrine virtuali. Di trimestre in trimestre l'incremento rispetto all'ultimo esercizio fiscale è stato del +32%, pur in uno scenario di consolidamento dell'eCommerce dopo il boom registrato lungo la pandemia.

In particolare l'anno passato sono stati spediti oltre 20 milioni di pacchi (in media 56 mila al giorno) e venduti 109 milioni di prodotti.

Il giorno dei record è stato il 19 dicembre: oltre 205.000 spedizioni.

Il giorno con il maggior numero di ordini effettuati è stato il Black Friday: 194.000 ordini, in una sola giornata.

"Siamo stati i primi nel settore della cura della persona a trarre vantaggio dal mercato comune dell'Unione europea - commenta Zbyněk Kocián, Ceo di Notino - e abbiamo creato un modello unico centralizzato di cooperazione, con partner come LVMH, L'Oréal Group, Estée Lauder Companies, Coty e Shiseido. Ciò ci consente di riunire presso la nostra sede centrale di Brno i più grandi brand del comparto della cosmetica per creare insieme nuovi servizi a favore dei clienti di tutta Europa".

Accanto all'offerta dei brand più ricercati, il servizio al cliente, che nelle parole del Ceo rappresenta la chiave di volta per continuare a crescere in Europa: "I nostri successi dimostrano che l’eCommerce nella Repubblica Ceca è ai massimi livelli in tutta Europa. I nostri standard e il livello di servizio che i clienti cechi si aspettano ci spronano a svilupparci ulteriormente, e, laddove riuscissimo a mantenere la stessa qualità in tutta Europa, siamo convinti di poter ottenere ancora molto". Uno standard confermato dal net promoter score elevato: oltre l'80% della clientela raccomanderebbe i servizi di Notino, un valore che Zbyněk Kocián osserva essere molto più alto rispetto ad altri eShop europei.

L'offerta di Notino, brand e servizi

L'eCommerce offre oltre 100.000 prodotti unici di 2.500 tra brand di valenza globale e marchi locali. C'è un impegno costante a trovare nuovi prodotti e a migliorare i servizi. Per esempio, accanto alla bellezza ci sono i prodotti healthcare: farmaci da banco, vitamine, minerali, integratori alimentari, prodotti per la salute e l'alimentazione sportiva, prodotti per mamme e bambini.

Proprio a garanzia della rapidità del servizio, il 3 maggio 2023 è stato aperto il nuovo centro di distribuzione italiano, 13.000 mq di magazzino nel Nord Italia, per servire oltre alla Penisola anche Spagna, Portogallo e nel periodo natalizio Croazia e Francia. Dal primo giorno fino al mese di giugno ha gestito 1.229 ordini per 107.861 consegne. "La Penisola è uno dei nostri mercati chiave e ci permetterà di essere più vicini ai clienti non solo in Italia, ma anche in Spagna e Portogallo", ha affermato Kocián. Qui è stata introdotta una linea automatizzata di imballaggio (la seconda dopo quella in funzione a Rajhrad nella Repubblica Ceca) per affiancare alla velocità anche imballaggi più attenti all'ambiente. oltre il 40% degli ordini viene già confezionato in questo modo, in Italia, riducendo la plastica di oltre il 90%.

Sostenibilità come strategia

Che la sostenibilità stia a cuore a Notino si vede anche nella scelta di creare a Brno un nuovo quartier generale presso il Brno Business Park di Londýnské Náměstí, un edificio certificato Leed Gold.

"Notino è una società centralizzata supportata da un team di 2.500 persone che comprende le esigenze dei clienti e che pensa ogni giorno a come rendere più semplice l’accesso ai prodotti di bellezza e salute in tutta Europa. Tutto questo ha le sue radici nella Repubblica Ceca, dove ci concentriamo sullo sviluppo di nuovi servizi", ha dichiarato il Ceo, ringraziando i collaboratori per i risultati ottenuti.