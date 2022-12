Il Viaggiator Goloso: due pop-up store per il Natale

Due temporary store con proposte natalizie. Il Viaggiator Goloso arriva alla Stazione Centrale di Milano e a Il Centro di Arese (Mi)

Nuovi temporary store per il Viaggiator Goloso, insegna premium del Gruppo Unes, che sbarca al piano terra della Stazione Centrale di Milano con un pop-up aperto sette giorni su sette dalle 8 alle 21 e all'interno dello shopping mall Il centro di Arese (Mi), ogni giorno, dalle 9 e alle 22.

L'assortimento

L'offerta si concentra sulle specialità natalizie tra cui panettoni classici e rivisitati, pandori, strenne ed cesti gastronomici con una vasta selezione di prodotti firmati il Viaggiator Goloso e comprende anche il Panettone con Amarene candite, nato in collaborazione con Fondazione Pangea Onlus, il cui ricavato andrà a sostenere i progetti che prevedono l’accoglienza in luoghi sicuri delle donne vittime di violenza domestica e dei loro figli, e lo speciale Panettone ai Tre Cioccolati realizzato in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo raccontato in questo articolo. Acquistandolo si trovano all’interno due biglietti per visitare il Duomo di Milano e i suoi tesori d’arte e si contribuisce attivamente al restauro della Cattedrale. L'assortimento di questi due store si completa con referenze salate.