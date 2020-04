Il Viaggiator Goloso: l’immagine rinnovata del sito

Estetica elegante, una tecnologia più avanzata e ottimizzata in ottica Seo con l’obiettivo di migliorare il ranking sui motori di ricerca. Il sito de Il Viaggiator Goloso, brand premium del Gruppo Unes, ancora una volta affidato all'agenzia Melismelis, online all'indirizzo www.ilviaggiatorgoloso.it, si presenta con una veste rinnovata. “Nei giorni scorsi abbiamo messo online un sito molto ricco e articolato. In alcune sezioni poi, più che un sito web, assomiglia a una dispensa infinita di sapori e di cultura gastronomica -afferma Massimo Melis, Ceo di Melismelis-. Abbiamo studiato e raccontato quasi 1000 prodotti per rendere la navigazione su ilviaggiatorgoloso.it un vero viaggio nella cultura alimentare italiana. Tutto ciò con le più avanzate logiche di sviluppo web e la massima attenzione al Seo”.

Le sezioni del sito

Prodotti. Per evidenziare questa sezione, sono stati messi in evidenza caratteristiche, ingredienti e valori nutrizionali delle oltre 900 referenze firmate il Viaggiator Goloso. Per facilitare la navigazione all’utente è stato realizzato un nuovo motore di ricerca che permette di trovare più velocemente il prodotto che si desidera.

Ricette. Tradizione e innovazione contraddistinguono le ricette, realizzate per valorizzare i prodotti del marchio, corredate di foto realizzate ad hoc.

Cronache di viaggio è un itinerario per esplorare i luoghi da cui arrivano i sapori de il Viaggiator Goloso e per conoscere meglio le aziende che li producono. Il racconto è affidato a immagini, pensieri e parole dalla viva voce delle persone che collaborano con il brand, in tutta Italia.

Store locator permette di localizzare i punti di vendita nei quali acquistare le diverse specialità firmate il Viaggiator Goloso che possono essere consegnate a casa acquistandole online sul sito di Amazon.

Vota VG. Il brand chiede ai propri fan e agli amanti della buona tavola di votare e lasciare una recensione sui prodotti.