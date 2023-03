Ilip presenta le linee FibrAware® & Ilip Bio con prodotti compostabili e di fibre naturali

Il consumatore finale è sempre più attento agli argomenti legati alla sostenibilità ambientale, in particolare quando si tratta di origine e fine vita del prodotto che acquista, e preferisce prodotti realizzati in materiali rinnovabili o riciclabili, oppure compostabili con certificazione

Fra i principali player del settore, Ilip si è trovata preparata allargando la propria proposta di stoviglie sia in bioplastica compostabile con la linea IlipBio sia di origine vegetale come cartoncino, polpa di cellulosa e legno con la linea Fibrawareâ.

Ilip utilizza bioplastica dal 2002 per produrre stoviglie monouso e imballaggi per gastronomia certificati compostabili e conformi alla norma Europea EN 13432. IlipBio è la linea di prodotti realizzati con innovativi biopolimeri a ridotto impatto ambientale, certificati compostabili e smaltibili nell’organico della raccolta differenziata. I piatti di questa gamma sono di vari diametri, alcuni termosaldabili o con coperchio. La linea offre oltra ai piatti, anche anche bicchieri e posate resistenti ad alte temperature, adatti per il settore della ristorazione collettiva e per i professionisti del catering e della ristorazione moderna.

Fibraware® è la linea di Ilip dedicata ai consumatori interessati ai materiali naturali rinnovabili. Piatti, bicchieri e imballaggi per alimenti realizzati in cartoncino o polpa di cellulosa e posate in legno certificate FSC. Recentemente sono stati aggiunti alla gamma Fibraware® tre formati (piano, fondo e à dessert) di piatti in carta termoformata, di qualità premium, idonei al contatto con tutti i tipi di alimenti. I bicchieri della gamma sono realizzati in cartoncino con rivestimento a dispersione acquosa o in carta kraft accoppiato PE. Inoltre, Ilip ha integrato nella gamma Fibraware® una linea di contenitori in cartoncino kraft accoppiato PE per il settore del Quick Service Restaurant. Tutti i prodotti Fibraware® realizzati in carta e polpa di cellulosa sono smaltibili nella raccolta differenziata della carta.

Come ultima novità per i nostri clienti che desiderano personalizzare prodotti per il take away: Fibraware® adesso, offre anche la possibilità di stampare il proprio brand su bicchieri, ciotole e porta panini, anche con piccoli lotti.

