“Il nostro team interno di lighting designer effettua uno studio preliminare completo che include la stima del consumo totale di energia e il calcolo del relativo payback period -ri- sponde Massimiliano Giussani, direttore commerciale Italia di Imoon -. I nostri progetti incrementano l’efficienza energetica degli store, riducendo notevolmente i tempi di ritorno sull’investimento”. Bisogna osservare che il numero di progetti che riducono l’impatto al mq è in crescita. Oltre ad alleggerire l’incidenza dei costi, questa tendenza è riconducibile ai particolari criteri che il retailer deve rispettare per ottenere le certificazioni energetiche. “Imoon ha sviluppato sistemi tecnologici che consentono di soddisfare le esigenze di consumi energetici inferiori ai 10 W/m2, a parità dei livelli di illuminamento, rispetto ai 15/20 W/m2“.

I risparmi e le normative non vanno considerati a svantaggio dell’aspetto principale dell’illuminazione, che resta la promozione del prodotto e l’efficientamento del servizio. È qui che si considerano parametri tecnici quali il colore della luce e il tipo di fascio illuminante. Partendo da quest’ultimo, il tipo di fascio di luce non è sempre lo stesso ed è rilevante per stimolare l’interesse del consumatore. Ad esempio, la quantità di luce sarà maggiore per mettere in risalto le zone promozionali oppure le aree a più alto profitto, come i freschi. “Per attirare l’attenzione del consumatore verso il settore enoteca si utilizzano, invece, fasci più stretti e toni caldi -precisa Giussani-; sono prese in considerazione anche le specifiche esigenze funzionali, come per l’area casse, dove è necessario l’impiego di fasci schermati per non abbagliare e recare disturbo all’operatore”. Sempre parlando dell’area casse, un trend a favore della massima riconoscibilità del brand la inserisce come elemento di comunicazione coerente. In questo caso si cercano soluzioni personalizzabili -anche completamente- che usino l’illuminazione non solo come elemento funzionale, ma anche per rispecchiare l’identità dell’insegna e per segnalare al meglio lo stato di apertura delle casse.

Oltre all’aspetto tecnico, le luci hanno anche un profilo di colore che va curato a seconda del tipo di prodotto o materiale da enfatizzare. Per quanto riguarda il colore il parametro centrale è la temperatura della luce, misurata in gradi kelvin (K): la luce può andare dai 1.000 K del rosso ai 10.000 K del cielo, ad esempio le carni vanno illuminate in modo diverso dagli articoli per casa. “Per Signify, la personalizzazione degli ambienti attraverso i giochi di colore, la regolazione dell’intensità della luce e i movimenti dinamici dell’illuminazione è di fondamentale importanza -sottolinea Cinzia Catena, S&S Retail & Hospitality commercial manager Italia, Israele e Grecia di Signify-. Per l’illuminazione architetturale dinamica, la nostra azienda propone la gamma Color Kinetics. Effetti di luce e vetrine dinamiche valorizzano i prodotti e contribuiscono a costruire l’esperienza d’acquisto del cliente”. Un percorso che porta all’aumento delle vendite e alla fidelizzazione del cliente.

Per iGuzzini, l’uso di luce colorata negli spazi retail è molto importante. Gli oggetti trattati possono essere enfatizzati, nella loro materialità, brillantezza o opacità. Ciascun aspetto principale può essere evidenziato, combinando opportunamente le ottiche (per i fasci di luce) e la temperatura colore. Certamente, attraverso la luce soprattutto si crea l’atmosfera di quello store o di un dettaglio. Livelli d’illuminamento elevati o un effetto a lume di candela, una luce omogenea o un gioco di contrasti fra luce ed ombra raccontano cose molto diverse circa il brand, sui valori che si vogliono evidenziare in una regia luminosa coerente con quei valori. Passando all’evoluzione informatica, l’automazione della gestione sta subendo una spinta forte in tutti i sistemi moderni, compreso il retail in qualsiasi dimensione. Il termine tecnologico di riferimento è IoT, l’internet delle cose. Il punto di vendita può avere grandi vantaggi di gestione usando tecnologie di scaffale ed etichettatura sia direttamente in luce (LiFi), sia con Bluetooth o altri sistemi.