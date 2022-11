Improvvisa voglia di torta? Eridania lancia Torta Subito!

In casa Eridania prosegue il percorso all’insegna dell’innovazione di prodotto con il lancio della nuova brand extension Torta Subito!

Nata dalla storica e consolidata expertise ultracentenaria nel settore della dolcificazione e dal supporto del reparto R&D aziendale, la dolce new entry ad alto contenuto di servizio Torta Subito! è composta da tre referenze declinate nei gusti Cioccolato - con gocce di cioccolato fondente, Carota - con gemme all’arancia, e Cocco e Banana - con gocce di cioccolato bianco. Pensata per soddisfare le aspettative di comodità, facilità e velocità di preparazione per occasioni di consumo sia in casa che fuoricasa richieste da un target giovane dinamico e smart, si tratta di torte monoporzione in vasetto da cuocere direttamente in microonde - solo 2 minuti -, pronte subito con la sola aggiunta di acqua e da gustare ancora calde direttamente dalla confezione.

La portabilità del prodotto rende le referenze Torta Subito! ideali per momenti di consumo, da soli o in compagnia, in ogni momento della giornata, da snack mattutino a break pomeridiano, in casa per una pausa golosa dallo studio e in ufficio per concedersi uno spuntino spezzafame, fino a “momento di coccola” serale e per tutti coloro che ricercano nei prodotti pronti un “facilitatore” della propria routine quotidiana e non sempre hanno tempo da dedicare alla cucina. A semplificare l’esperienza di consumo, i vasetti sostenibili monoporzione delle confezioni di carta certificata FSC®proposti nel pratico formato 60gr già pronti all’uso. Dulcis in fundo, le tre novità di prodotto sono realizzate con farina di riso italiana, senza glutine, senza conservanti e senza coloranti artificiali.

Una nuova esperienza inedita, piena e soddisfacente per il consumatore, tutta da gustare!

Per maggiori informazioni: https://tortasubito.it/