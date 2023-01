In arrivo il webinar dedicato al mondo del pet care nel retail

Il webinar di Zoomark International in collaborazione con Pet Trend La gdo si specializza. Le nuove strategie assortimentali di industria e distribuzione nel mondo pet

I segmenti pet care e food sono in costante ascesa sul mercato della grande distribuzione organizzata, per questo è necessario per gli attori della filiera approfondire la conoscenza del settore. Lo scorso anno i prodotti per animali domestici hanno guidato il successo delle marche dei distributori e l’attenzione è sempre più crescente. Distribuzione, gdo, mercati e specialisti del settore sono il focus di Pet Trend, la nostra rivista affiliata, che è stata chiamata a coordinare il webinair gratuito organizzato da Zoomark International, “La gdo si specializza. Le nuove strategie assortimentali di industria e distribuzione nel mondo pet”. L’evento online sarà il 26 gennaio alle 14,30 moderato da Patrick Fontana, caporedattore della rivista Pet Trend.

Il webinar sarà momento di confronto tra insegne e industria in cui si parlerà di innovazione, approccio al mercato, gestione del reparto e sostenibilità di lungo periodo.

Per iscriversi: https://www.pettrend.it/eventi/webinar-la-gdo-si-specializza/